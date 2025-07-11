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LGS'de baraj puanı var mı?

LGS'de herhangi bir baraj puanı bulunmamaktadır. Adayların belirli bir minimum puanı geçme zorunluluğu yoktur.

11 Temmuz 2025 | 16:49
LGS'de baraj puanı var mı?

Puan Bazlı Yerleştirme: Sınavla öğrenci alan okullar için öğrencilerin LGS puanları ve buna bağlı oluşan başarı sıralamaları ile yüzdelik dilimleri dikkate alınır. Liselerin taban puanları her yıl öğrencilerin tercihlerine ve sınav başarısına göre değişiklik gösterir.

LGS'de baraj puanı var mı?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrencileri elemek için bir baraj sistemi uygulanmaz. Öğrenciler, sınavda aldıkları puanlara göre veya adrese dayalı yerleştirme sistemiyle liselere yerleştirilir.

Adrese Dayalı Yerleştirme: Sınavsız öğrenci alan okullar için ise öğrencilerin ikamet adresleri esas alınır.

Bu nedenle, LGS'de baraj puanı arayışına girmeden tercihlerinizi yapabilir ve yerleştirme sürecine katılabilirsiniz.

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