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LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? MEB 2025 LGS kaç dakika sürecek?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav için heyecan dorukta. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınava ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Peki LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? MEB 2025 LGS kaç dakika sürecek?

12 Haziran 2025 | 11:01
Son Güncellenme: 12 Haziran 2025 | 11:02
LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? MEB 2025 LGS kaç dakika sürecek?

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin lise tercihlerini belirlemede kilit rol oynayan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen bu kritik sınav, iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav, öğrencilerin hayallerindeki liselere ulaşmaları için önemli bir dönüm noktası olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında apılacak merkezi sınava ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

2025 LGS NE ZAMAN?

LGS kapsamında yapılacak merkezî sınav 15 Haziran Pazar günü uygulanacak. İlk oturumda sözel alan (Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü, İngilizce), ikinci oturumda ise sayısal alan (matematik ve fen bilimleri) soruları yer alacak.

LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

1.Oturum (Sözel Bölüm):

– Tarih: 15 Haziran 2025 Pazar

– Saat: 09:30

– Süre: 75 dakika

– Dersler: Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil

– Soru Sayısı: Toplam 50

2.Oturum (Sayısal Bölüm):

– Saat: 11:30

– Süre: 80 dakika

– Dersler: Matematik ve Fen Bilimleri

– Soru Sayısı: Toplam 40

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

Öğrenciler, LGS sınav giriş belgelerini e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Okul müdürlükleri tarafından mühürlenip öğrencilere teslim edilecek belgelerde; öğrencinin sınava gireceği okul, salon, sıra numarası ve diğer önemli bilgiler yer alacak. Sınav günü bu belge ile birlikte geçerli bir kimlik belgesi de bulundurulması zorunlu olacak.

LGS GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

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Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
Ülker'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
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