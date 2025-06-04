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LGS sınav giriş belgeleri yayımlandı

LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.

04 Haziran 2025 | 10:51
Son Güncellenme: 04 Haziran 2025 | 10:54
LGS sınav giriş belgeleri yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden ulaşılabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI

 

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