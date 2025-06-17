LGS sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuç sorgulama ekranı

Liselere Geçiş Sınavı (LGS), 15 Haziran'da yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde başarıyla gerçekleştirildi. Sınava, 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvurdu. Yurt içinde 973 sınav merkezinde 3 bin 938 okulda yapılan sınav, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde uygulandı. Sınavın tamamlanmasının ardından, öğrencilerin ve velilerin gözü LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihlere ve ardından 2025 MEB LGS yerleştirme takvimine çevrildi.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları 11 Temmuz 2025 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinden erişime açılacak.

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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sonuçların ilan edilmesinin hemen ardından, öğrenciler için tercih süreci başlayacak. LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yerleştirme sonuçları ve liselerdeki boş kontenjanlar ise 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

LGS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) cevap anahtarları, sınavdan kısa bir süre sonra yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, LGS soru ve cevap anahtarı 15 Haziran saat 14.07 itibarıyla erişime açıldı. Öğrenciler, sınav soruları ve cevaplarını "meb.gov.tr" adresinden görüntüleyebilecek.

Öte yandan, öğrenciler sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecekler.

LGS SÖZEL SORU CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

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