LGS sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi

Ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerinin liseye geçiş serüveninde önemli bir adım olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tamamlanmasının ardından, tüm öğrencilerin ve velilerin gözü kulağı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte "Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" da yayımlanacak ve LGS tercih işlemleri başlayacak.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları için geri sayım devam ediyor. Öğrenci ve velilerin merakla beklediği açıklama tarihi, MEB tarafından yayımlanan kılavuzla netleşti.

Buna göre, 2025 LGS sınav sonuçları 11 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmî internet adresi olan "https://www.meb.gov.tr" üzerinden ilan edilecek.

Ancak, sonuçların tam olarak saat kaçta açıklanacağı ise henüz belli olmadı. Geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında, genellikle gün içinde öğleden önce veya öğleden sonra bir saatte erişime açıldığı biliniyor.

Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Adayların ve velilerin, sonuçları öğrenmek için 11 Temmuz Cuma günü MEB'in resmî internet sitesini takip etmeleri gerekiyor.

LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler LGS sınav sonuçlarını meb.gov.tr üzerinden şifre ve T.C kimlik numaraları ile öğrenecekler.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Millî Eğitim Bakanlığınca, “2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu” yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 14-24Temmuz tarihleri arasında yapılacak, yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrenci ve veliler, tercih işlemlerini https://e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden online olarak veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirebilecekler.

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

LGS NAKİL SÜRECİ

Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

