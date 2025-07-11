LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı sınava giren adaylar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının 11 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Edirne Valiliği'nde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Bakan Tekin, LGS sınavı sonuçlarının 11 Temmuz Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesi ve sosyal medya hesaplarından açıklanacağını bildirdi. Tercih dönemine ilişkin bilgi veren Bakan Tekin, "14-24 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alacağız. Yerleştirme sonuçlarını da 4 Ağustos'ta açıklayacağız. Ayrıca sınava girip tercih yapacak öğrencilerimiz için Türkiye genelinde 30 bin 632 noktada tercih danışmanlığı birimi kurduk. Çocuklarımız ve aileleri bu noktalarda öğretmenlerimizden rehberlik desteği alabilecek. Şimdiden gençlerimize ve ailelerimize hayırlı olsun" dedi.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

LGS sonuçlarının erişime açılması ile birlikte meb.gov.tr adresinde yoğunluktan dolayı erişim problemleri yaşanıyor. Şuan için erişim kısıtlı şekilde sağlanıyor.