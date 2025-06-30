ARA
DOLAR
39,79
-0,30%
DOLAR
EURO
46,70
-0,09%
EURO
GRAM ALTIN
4194,88
-0,15%
GRAM ALTIN
BIST 100
9921,23
5,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • LGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2025 MEB LGS sorgulama ekranı

LGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2025 MEB LGS sorgulama ekranı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava giren yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği sonuç tarihi belli oldu. Peki LGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2025 MEB LGS sorgulama ekranı

30 Haziran 2025 | 13:53
LGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2025 MEB LGS sorgulama ekranı

15 Haziran'da tüm ülke genelinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından, öğrenciler ve velilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. İyi bir lisede eğitim almak isteyen yüz binlerce öğrenci, sözel ve sayısal alandaki performanslarına göre tercihlerini yapabilecekleri sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrencilerin sınavda elde ettikleri sözel ve sayısal puanlar doğrultusunda nitelikli liselere yerleşme süreci başlayacak.

LGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 LGS kılavuzuna göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları 11 Temmuz Cuma günü erişime açılacak. Sınav sonuçları, meb.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulacak.

LGS Tercih ve Nakil Süreci Takvimi Belli Oldu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınav sonuçlarını bekleyen öğrencilerin tercih ve nakil süreçlerine ilişkin tarihler açıklandı.

LGS Tercih İşlemleri

Öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından hayalini kurdukları liselere yerleşmek için 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

LGS Yerleştirme Sonuçları ve Boş Kontenjanlar

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

LGS Nakil Süreci

Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci de belirlendi. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4194,88 -0,15%
  • ALTIN ONS 3279,33 0,15%
  • BIST 100 9921,23 5,49%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,273 -0,125%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36667 -0,1016%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,41 -0,1811%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,7867 -0,3012%
  • EURO/DOLAR 1,1727 0,0491%
  • EURO/TURK LIRASI 46,6988 -0,0896%
  • STERLIN/DOLAR 1,37099 -0,04083%
Borsa Haberleri
Kardemir, 2 stratejik yatırımını duyurdu
Tesla'ya halka arzda 10 bin dolar yatıran ne kadar kazandı?
Bugün 1 bedelli, 1 temettü var
Borsada bu hafta genel kurulu olan 17 şirket
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Temmuzun ilk haftası temettüsü kesinleşmiş 6 şirket
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık görünümü
Anadolu Efes, Sabancı, Aselsan... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Fenerbahçe bedelli tarihi belli oldu
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket
SPK'dan açığa satışta yeni karar
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 150
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (26 Haziran)
Sasa Polyester'den teşvik tutarı açıklaması
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
GERİ
İLERİ
Kardemir, 2 stratejik yatırımını duyurdu
Tesla'ya halka arzda 10 bin dolar yatıran ne kadar kazandı?
Bugün 1 bedelli, 1 temettü var
Borsada bu hafta genel kurulu olan 17 şirket
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Temmuzun ilk haftası temettüsü kesinleşmiş 6 şirket
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık görünümü
Anadolu Efes, Sabancı, Aselsan... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Fenerbahçe bedelli tarihi belli oldu
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket
SPK'dan açığa satışta yeni karar
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 150
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (26 Haziran)
Sasa Polyester'den teşvik tutarı açıklaması
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL
}