LGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2025 MEB LGS sorgulama ekranı

15 Haziran'da tüm ülke genelinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından, öğrenciler ve velilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. İyi bir lisede eğitim almak isteyen yüz binlerce öğrenci, sözel ve sayısal alandaki performanslarına göre tercihlerini yapabilecekleri sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrencilerin sınavda elde ettikleri sözel ve sayısal puanlar doğrultusunda nitelikli liselere yerleşme süreci başlayacak.

LGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 LGS kılavuzuna göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları 11 Temmuz Cuma günü erişime açılacak. Sınav sonuçları, meb.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulacak.

LGS Tercih ve Nakil Süreci Takvimi Belli Oldu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınav sonuçlarını bekleyen öğrencilerin tercih ve nakil süreçlerine ilişkin tarihler açıklandı.

LGS Tercih İşlemleri

Öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından hayalini kurdukları liselere yerleşmek için 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

LGS Yerleştirme Sonuçları ve Boş Kontenjanlar

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

LGS Nakil Süreci

Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci de belirlendi. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.