LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? LGS 2025 tercih sonuçları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı’nın her yıl ilkokulu bitiren öğrenciler için düzenlediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları merakla bekleniyor. Öğrenciler, hangi liselere yerleştirildiklerini öğrenmek için sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla takip ediyor.

LGS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından paylaşılan bilgiye göre, LGS tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü adaylarla buluşacak. Henüz saati belli olmasa da, sonuçların gün içerisinde meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulması bekleniyor. Bakanlıktan, sonuçların daha erken açıklanacağına dair bir bilgi paylaşımı ise yapılmadı.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecekler. Bu tarihten sonra yerleşemeyen öğrenciler için nakil süreçleri başlayacak.

2025 LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LİSE 1. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, ana tercih döneminde istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için nakil süreci başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, ilk nakil tercih başvuruları 4-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, bu tarihlerde boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih hakkını kullanabilecek. Bu döneme ait nakil sonuçları ise 8 Ağustos Cuma günü açıklanacak.

Öğrenciler, nakil başvurularını e-okul üzerinden veya yerel ortaokulların rehberlik birimlerinin yardımıyla tamamlayabilir. İlk nakil dönemi sonuçlarına göre de yerleşemeyen öğrenciler için ikinci nakil süreci daha sonra başlayacak.