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LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

15 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının ardından, öğrencilerin ve veliler hem sonuçları hem de tercih sürecinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, LGS 2025 tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl ve hangi platformdan yapılacak?

23 Haziran 2025 | 15:10
LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

LGS tercihleri için geri sayım sürüyor. İyi bir lisede eğitim görmenin hayalini kuran öğrenciler 15 Haziran'da LGS sınavına girdi. Öğrenciler ve veliler tercih süreci için araştırmalara başladı. 

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav tercihleri için beklenen tarihler açıklandı. Öğrenciler, 14 Temmuz 2025 Pazartesi gününden itibaren tercihlerini yapabilecekler.

LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercih Dönemi ve Yöntemleri: LGS tercihleri, 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü başlayıp, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Tercih işlemleri, e-Okul (https://e-okul.meb.gov.tr) adresi üzerinden online olarak yapılabileceği gibi, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğü aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yapılan tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğü tarafından onaylatılmak zorundadır.

Yerel Yerleştirme Zorunluluğu: Sınava giren ve Merkezi Sınav Puanı (MSP) olan tüm öğrenciler de dahil olmak üzere, her öğrenci yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercih yapmak durumundadır.

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Tercih Hakkı Sayısı: Öğrencilere, merkezi sınavla öğrenci alan liseler için en fazla 20 okul tercih hakkı tanınmıştır.

Sonuç ve Nakil Süreci: LGS tercih süreci sonunda yerleştirme sonuçları 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından boş kontenjanlar duyurulacak ve nakil başvuru süreci başlayacak.

  • 1. ve 2. Nakil Tercih Başvuruları: 4 – 14 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.
  • Nakil Sonuçları: Birinci nakil sonuçları 8 Ağustos 2025'te, ikinci nakil sonuçları ise 14 Ağustos 2025'te açıklanacak.

Bu takvim, LGS sürecindeki tüm adaylar için kritik öneme sahiptir.

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