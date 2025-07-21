LGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından lise tercih dönemi başladı. LGS'ye giren öğrenciler, başarılarına göre lise tercihlerini yapıyorlar. Tercih başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tamamlandıktan sonra, LGS tercih sonuçları ve boş kontenjanlar meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

14 Temmuz'da başlayan LGS tercih işlemleri, 24 Temmuz'a kadar devam edecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercih - yerleştirme sonuçları 4 Ağustos 2025 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

LGS NAKİL SÜRECİ

1. Nakil Tercih Başvuruları: LGS 2025 puanına göre 14-24 Temmuz'da tercih yapan ancak istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için 4-6 Ağustos tarihleri arasında ilk nakil tercih başvuruları alınacak.

1. Nakil Sonuçları: Bu başvuruların sonuçları 8 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Boş Kontenjanlara Yerleştirme Başvuruları: 15-22 Ağustos tarihleri arasında, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından boş kalan kontenjanlara yerleştirme başvuruları kabul edilecek.

Komisyon Yerleştirmelerinin Sona Ermesi: Yerleştirme ve nakil komisyonlarının yerleştirme işlemleri 22 Ağustos tarihinde son bulacak.

YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE OLACAK?

İki nakil döneminin sonunda hâlâ herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla boş kontenjanlara yönlendirilecek. Bu aşamada da yerleşim süreci MEB kontrolünde yürütülecek.