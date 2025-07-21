ARA
DOLAR
40,40
0,01%
DOLAR
EURO
47,14
0,44%
EURO
GRAM ALTIN
4379,32
0,66%
GRAM ALTIN
BIST 100
10555,36
1,83%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • LGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklandı ve hemen ardından tercih süreci ise 14 Temmuz'da başladı. Peki LGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

21 Temmuz 2025 | 11:43
LGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından lise tercih dönemi başladı. LGS'ye giren öğrenciler, başarılarına göre lise tercihlerini yapıyorlar. Tercih başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tamamlandıktan sonra, LGS tercih sonuçları ve boş kontenjanlar meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

14 Temmuz'da başlayan LGS tercih işlemleri, 24 Temmuz'a kadar devam edecek. 

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercih - yerleştirme sonuçları 4 Ağustos 2025 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

LGS NAKİL SÜRECİ

1. Nakil Tercih Başvuruları: LGS 2025 puanına göre 14-24 Temmuz'da tercih yapan ancak istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için 4-6 Ağustos tarihleri arasında ilk nakil tercih başvuruları alınacak.

1. Nakil Sonuçları: Bu başvuruların sonuçları 8 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Boş Kontenjanlara Yerleştirme Başvuruları: 15-22 Ağustos tarihleri arasında, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından boş kalan kontenjanlara yerleştirme başvuruları kabul edilecek.

Komisyon Yerleştirmelerinin Sona Ermesi: Yerleştirme ve nakil komisyonlarının yerleştirme işlemleri 22 Ağustos tarihinde son bulacak.

YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE OLACAK?

İki nakil döneminin sonunda hâlâ herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla boş kontenjanlara yönlendirilecek. Bu aşamada da yerleşim süreci MEB kontrolünde yürütülecek. 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL