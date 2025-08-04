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Lise kayıtları ne zaman? 2025- 2026 MEB lise kayıtları nasıl yapılır?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrencileri ve velileri lise kayıt ve nakil süreçleri bekliyor. Peki Lise kayıtları ne zaman? 2025- 2026 MEB lise kayıtları nasıl yapılır? İşte lise kayıtlarına ilişkin bilgiler...

04 Ağustos 2025 | 15:27
Lise kayıtları ne zaman? 2025- 2026 MEB lise kayıtları nasıl yapılır?

LGS yerleştirme sonuçları bugün itibari ile erişime açıldı. Öğrenci ve veliler heyecanla beklenen sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfasından ulaştı. Gidecekleri liseleri öğrenenler lise kayıtlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. 

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi, 8 Eylül tarihinde başlayacak. Bu tarihten önce öğrencilerin lise kayıt süreçlerini tamamlaması gerekiyor.

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih ve nakil dönemleri, kayıtların başlangıç tarihini de belirliyor. Takvime göre, 2. nakil sonuçlarının açıklanacağı 14 Ağustos'tan itibaren kayıt işlemlerinin başlaması bekleniyor.

LİSE TERCİH VE NAKİL DÖNEMİ

Lise kayıtları, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra otomatik olarak yapılıyor. Ancak velilerin, kayıt işlemini kesinleştirmek için yerleşilen okulun idaresine birtakım belgeleri teslim etmeleri gerekiyor.

Kayıt sürecinden önce tamamlanması gereken nakil dönemi ise şu şekilde:

1. Nakil Başvuruları: 4-6 Ağustos

1. Nakil Sonuçları: 8 Ağustos

2. Nakil Başvuruları: 8-12 Ağustos

2. Nakil Sonuçları: 14 Ağustos

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrencilerin yerleştikleri okullara kayıt işlemleri için süreç başladı. Ortaöğretim kurumlarına kayıtlar, MEB tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Ancak, velilerin kayıtları kesinleştirmek için okullara belirli belgeleri teslim etmesi gerekiyor.

İşte kayıt sırasında okul idaresine vermeniz gereken belgeler:

  • LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası: Okulun onayı zorunlu değil.
  • Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi: Bu belgelerden birinin fotokopisi de isteniyor.
  • Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri: Bu belgeler, MEB'in e-okul sistemine giriş için talep ediliyor.
  • Öğrencinin son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğrafı.
  • Ebeveynler boşanmışsa, velayet belgesi ve fotokopisi.
  • Kayıt için gelen kişi velayet hakkına sahip değilse, noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi.

 

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