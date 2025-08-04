Lise kayıtları ne zaman? 2025- 2026 MEB lise kayıtları nasıl yapılır?

LGS yerleştirme sonuçları bugün itibari ile erişime açıldı. Öğrenci ve veliler heyecanla beklenen sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfasından ulaştı. Gidecekleri liseleri öğrenenler lise kayıtlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi, 8 Eylül tarihinde başlayacak. Bu tarihten önce öğrencilerin lise kayıt süreçlerini tamamlaması gerekiyor.

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih ve nakil dönemleri, kayıtların başlangıç tarihini de belirliyor. Takvime göre, 2. nakil sonuçlarının açıklanacağı 14 Ağustos'tan itibaren kayıt işlemlerinin başlaması bekleniyor.

LİSE TERCİH VE NAKİL DÖNEMİ

Lise kayıtları, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra otomatik olarak yapılıyor. Ancak velilerin, kayıt işlemini kesinleştirmek için yerleşilen okulun idaresine birtakım belgeleri teslim etmeleri gerekiyor.

Kayıt sürecinden önce tamamlanması gereken nakil dönemi ise şu şekilde:

1. Nakil Başvuruları: 4-6 Ağustos

1. Nakil Sonuçları: 8 Ağustos

2. Nakil Başvuruları: 8-12 Ağustos

2. Nakil Sonuçları: 14 Ağustos

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrencilerin yerleştikleri okullara kayıt işlemleri için süreç başladı. Ortaöğretim kurumlarına kayıtlar, MEB tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Ancak, velilerin kayıtları kesinleştirmek için okullara belirli belgeleri teslim etmesi gerekiyor.

İşte kayıt sırasında okul idaresine vermeniz gereken belgeler: