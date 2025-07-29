Lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak? 2025 - 2026 lise kayıt tarihleri

15 Haziran'da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları bu hafta erişime açılacak. Sınava katılan 1 milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisi, toplam 90 sorudan oluşan iki oturumda ter dökmüştü. LGS sonuçlarının ardından lise kayıtları başlayacak.

Lise kayıtları ne zaman başlıyor?

2025-2026 Eğitim ve Öğretim Dönemi'nin 8 Eylül'de başlayacak olmasıyla birlikte, lise kayıt süreçleri de hız kazanıyor. LGS tercih ve nakil dönemlerinin tamamlanmasının ardından, öğrencilerin liselere kayıt işlemleri başlayacak.

Lise tercih ve nakil dönemi

Liselerde tercih işlemleri ise 14 Temmuz'da başlayacak, 24 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Tercih işlemleri sonrası yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

Tercih sürecinin bitmesiyle birlikte 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Lise kayıtları nasıl Yapılır? İşte adım adım gerekli belgeler

LGS tercih ve nakil dönemlerinin ardından, öğrencilerin liselere kayıt süreçleri başlıyor. Ortaöğretim kurumlarına kayıt işlemleri genellikle otomatik olarak gerçekleştirilse de, velilerin okula belirli evrakları teslim etmesi gerekiyor. İşte lise kayıtları için hazırlamanız gereken belgeler:

Gerekli Belgeler Listesi:

LGS Sınav Puanını Gösteren e-Okul Sayfası: Öğrencinin LGS sınav sonuçlarını gösteren e-Okul sayfasının çıktısını almanız yeterlidir. Okul onayı zorunlu değildir.

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı veya Noter Tasdikli Fotokopisi: Öğrencinin kimliğini doğrulayan bu belgelerden birinin aslı ve bir fotokopisi gereklidir.

Ebeveynlerin Nüfus Cüzdanları ve Fotokopileri: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından e-Okul sistemine girilmek üzere istenmektedir. Asılları ve fotokopileriyle birlikte hazır bulundurulmalıdır.

Öğrencinin Son 6 Ay İçerisinde Çekilmiş 4 Vesikalık Fotoğrafı: Güncel ve net çekilmiş biyometrik veya vesikalık fotoğraflarınız olmalıdır.

Ebeveynler Boşanmışlarsa Velâyet Belgesi ve Fotokopisi: Öğrencinin velayetinin kimde olduğunu gösteren resmi belgenin aslı ve bir fotokopisi talep edilmektedir.

Kayıt İçin Gelen Kişi Velâyet Hakkına Sahip Değilse Noter Onaylı Vekâlet Belgesi ve Fotokopisi: Eğer öğrencinin velisi dışında başka bir kişi kayıt işlemini yapacaksa, noter onaylı vekaletnamenin aslı ve bir fotokopisi gereklidir.