Lise nakilleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak? Lise nakil takvimi belli oldu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın tercih sonuçları için heyecan dorukta. Milyonlarca öğrenci ve veli, lise maratonunu noktalayacak olan yerleştirme sonuçlarını merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, tercih sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler için kayıt süreci başlayacak.

Lise nakilleri ne zaman başlıyor?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrencileri ve velileri nakil ve yerleştirme süreci bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, nakil dönemi ve boş kontenjanlara yerleştirme süreçleri adım adım ilerleyecek

Yerleştiği okuldan memnun olmayan veya ilk yerleştirmede bir okula giremeyen öğrenciler için nakil süreci şu tarihlerde gerçekleşecek:

1. Nakil Dönemi: Başvurular 4–6 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar 8 Ağustos 2025’te ilan edilecek.

2. Nakil Dönemi: Başvurular 8–12 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ise 14 Ağustos 2025’te açıklanacak.

Boş Kontenjanlar ve Komisyon Yerleştirmeleri

İki nakil döneminin sonunda hâlâ hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için son bir şans daha olacak.

Komisyon Yerleştirme Başvuruları: 15–22 Ağustos 2025 tarihleri arasında, il ve ilçe yerleştirme komisyonları aracılığıyla yerel yerleştirme ve nakil başvuruları alınacak.

Tüm yerleştirme süreci, 22 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.

Bu takvim, öğrencilerin ve velilerin kayıt sürecini doğru bir şekilde yönetmeleri için kritik öneme sahiptir.

Lise nakilleri nasıl yapılır?

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, nakil başvuruları da başladı. Öğrenci velileri, nakil işlemlerini hem okul müdürlükleri aracılığıyla hem de e-Devlet üzerinden online olarak kolayca yapabilir.

Öncelikle T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifrenizle https://www.turkiye.gov.tr/meb-ogrenci-nakil-islemi adresine giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra ekranda yer alan "Veli Nakil Sistemine Bağlan" seçeneğini tıklayın.

Karşınıza gelecek olan ekranda, gitmek istediğiniz okulun bulunduğu listeden tercihinizi yapın.

Tercih ettiğiniz okulu seçtikten sonra, başvurunuzu kaydederek işlemi tamamlayın.

e-Devlet üzerinden yapılan bu işlemler, nakil sürecini daha hızlı ve pratik hale getiriyor. Başvuru takvimine uygun olarak tercihlerinizi yaparak, istediğiniz okula geçiş şansınızı artırabilirsiniz.