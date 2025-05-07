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  • MEB 15 Bin Öğretmen Atama Sonuçları Açıklanıyor: Sonuçlar meb.gov.tr'de olacak

MEB 15 Bin Öğretmen Atama Sonuçları Açıklanıyor: Sonuçlar meb.gov.tr'de olacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev almak için başvuru yapan binlerce öğretmen adayının merakla beklediği 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları bugün, 7 Mayıs 2025 tarihinde açıklanıyor. Başvurularını 5 Mayıs'a kadar tamamlayan adaylar, sonuçlara MEB'in resmi internet adresi olan www.meb.gov.tr üzerinden erişebilecekler. Bakanlık, adaylara sonuçlarla ilgili herhangi bir basılı veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapmayacak.

07 Mayıs 2025 | 13:17
MEB 15 Bin Öğretmen Atama Sonuçları Açıklanıyor: Sonuçlar meb.gov.tr'de olacak

MEB'in 2025 yılı öğretmen atama takvimi doğrultusunda, ilk etapta 15 bin öğretmen alımı gerçekleştiriliyor. Ardından, yıl içinde 10 bin öğretmen ataması daha yapılacak. 21 Nisan'da başlayan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuruları, 5 Mayıs saat 16:00 itibarıyla sona ermişti....

1 Gözler www.meb.gov.tr'de: Sonuçlar Öğleden Sonra Erişime Açılıyor

Gözler www.meb.gov.tr'de: Sonuçlar Öğleden Sonra Erişime Açılıyor

Başvuruların tamamlanmasının ardından, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, MEB'in duyurusuna göre 7 Mayıs tarihinde ilan edilecek. Adayların sonuçlara www.meb.gov.tr adresi üzerinden öğle saatlerinden itibaren erişebilmesi bekleniyor.

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2 Atamalar KPSS Puan Üstünlüğüne Göre Yapılacak

Atamalar KPSS Puan Üstünlüğüne Göre Yapılacak

Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarına başvuran adayların KPSSP121 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekiyor. Almanca, Arapça ve Rusça alanlarında ise KPSSP120 puan türünden, diğer alanlarda ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzeri puanı olan adaylar başvuru yapabildi. Atamalar, KPSS puan üstünlüğü esasına göre gerçekleştirilecek.

3 Sözlü Sınav Merkezleri MEB Tarafından Belirlenecek

Sözlü Sınav Merkezleri MEB Tarafından Belirlenecek

Ataması yapılacak öğretmen adayları, MEB tarafından belirlenecek sözlü sınav merkezlerinde mülakata alınacak. Adaylardan sözlü sınav merkezi tercihi alınmayacak. Sözlü sınavların yapılacağı merkezler ve tarihleri, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca duyurulacak.

 

Öğretmen adayları, 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını öğrenmek için gün boyunca MEB'in resmi internet sitesi www.meb.gov.tr adresini takip edebilirler.
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Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
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