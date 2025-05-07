MEB 15 Bin Öğretmen Atama Sonuçları Açıklanıyor: Sonuçlar meb.gov.tr'de olacak

Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarına başvuran adayların KPSSP121 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekiyor. Almanca, Arapça ve Rusça alanlarında ise KPSSP120 puan türünden, diğer alanlarda ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzeri puanı olan adaylar başvuru yapabildi. Atamalar, KPSS puan üstünlüğü esasına göre gerçekleştirilecek.