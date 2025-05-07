MEB 15 Bin Öğretmen Atama Sonuçları Açıklanıyor: Sonuçlar meb.gov.tr'de olacak

MEB'in 2025 yılı öğretmen atama takvimi doğrultusunda, ilk etapta 15 bin öğretmen alımı gerçekleştiriliyor. Ardından, yıl içinde 10 bin öğretmen ataması daha yapılacak. 21 Nisan'da başlayan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuruları, 5 Mayıs saat 16:00 itibarıyla sona ermişti....
1 Gözler www.meb.gov.tr'de: Sonuçlar Öğleden Sonra Erişime Açılıyor
Başvuruların tamamlanmasının ardından, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, MEB'in duyurusuna göre 7 Mayıs tarihinde ilan edilecek. Adayların sonuçlara www.meb.gov.tr adresi üzerinden öğle saatlerinden itibaren erişebilmesi bekleniyor.
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2 Atamalar KPSS Puan Üstünlüğüne Göre Yapılacak
Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarına başvuran adayların KPSSP121 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekiyor. Almanca, Arapça ve Rusça alanlarında ise KPSSP120 puan türünden, diğer alanlarda ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzeri puanı olan adaylar başvuru yapabildi. Atamalar, KPSS puan üstünlüğü esasına göre gerçekleştirilecek.
3 Sözlü Sınav Merkezleri MEB Tarafından Belirlenecek
Ataması yapılacak öğretmen adayları, MEB tarafından belirlenecek sözlü sınav merkezlerinde mülakata alınacak. Adaylardan sözlü sınav merkezi tercihi alınmayacak. Sözlü sınavların yapılacağı merkezler ve tarihleri, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca duyurulacak.
Öğretmen adayları, 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını öğrenmek için gün boyunca MEB'in resmi internet sitesi www.meb.gov.tr adresini takip edebilirler.