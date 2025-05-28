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MEB AGS geç başvuru saat kaçta bitiyor? 2025 AGS geç başvuru nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB AGS) 13 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. Normal başvuru süreci tamamlandı ancak geç başvuru devam ediyor. Peki, AGS geç başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru ücreti ne kadar?

28 Mayıs 2025 | 17:00
MEB AGS geç başvuru saat kaçta bitiyor? 2025 AGS geç başvuru nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB AGS), bu yıl ilk kez düzenleniyor olması nedeniyle, öğretmen adayları için yeni bir dönem başlatıyor. MEB AGS  için normal başvuru süreci tamamlandı. Başvurusunu zamanında yapamayan adaylar, geç başvuru yapabiliyor.

2025 MEB AGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN SON?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025 MEB AGS) geç başvuru tarihi belli oldu.

Takvime göre 2025 MEB AGS geç başvuruları, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar alınacak.

2025 MEB AGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AGS geç başvuruları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

2025 MEB AGS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB AGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

AGS başvuru ücreti, her bir oturum için 570,00 TL olarak belirlenmişti. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak 28 Mayıs 2025 tarihinde ödenecek. Buna göre 2025 MEB AGS geç başvuru ücreti, her bir oturum için 855 TL olacak.

MEB AGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AGS 2025 NE ZAMAN?

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturum halinde 13 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek.

Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AGS sonuçları 13 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

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Borsada manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
New York borsası yükselişle kapandı
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Astor Enerji temettü teklifini duyurdu
27 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Maçkolik temettü kararını duyurdu (2025)
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