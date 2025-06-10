ARA
DOLAR
39,20
-0,21%
DOLAR
EURO
44,83
-0,06%
EURO
GRAM ALTIN
4189,45
-0,25%
GRAM ALTIN
BIST 100
9659,31
1,82%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • MEB'den LGS adaylarına sınava ilişkin öneriler: Kalem, silgi, sınav giriş belgesi...

MEB'den LGS adaylarına sınava ilişkin öneriler: Kalem, silgi, sınav giriş belgesi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin, sınav öncesi ve sınav sırasında yapılması gerekenlere yönelik tavsiyeler yayımladı.

10 Haziran 2025 | 12:32
MEB'den LGS adaylarına sınava ilişkin öneriler: Kalem, silgi, sınav giriş belgesi...

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili Öğrencilerimiz, bütün mutlu, başarılı ve insanlığa faydalı yetişkinler bir zamanlar hayallerinin peşinde koşan, umudunu diri tutan, ilgi ve yeteneklerine en uygun hedefi seçen, bu uğurda çalışan, merak eden, araştıran, her defasında yeniden deneyen çocukların büyümüş ve yol almış halidir. Umudunuz, hayalleriniz, çabanız çok, bahtınız açık olsun." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sınav öncesi ve esnasına ilişkin öneriler şu şekilde:

"Sınav için göstermiş olduğunuz çabayı hatırlayarak motivasyonunuzu yüksek tutabilirsiniz. Kendinizi iyi hissettirecek kişilerle vakit geçirebilirsiniz. Sınav öncesi uyku ve beslenme düzeninizi iyi planlamanız ve bedensel olarak kendinizi yormamanız, sınavınızın iyi geçmesine yardımcı olacaktır. Stresinizi kontrol etmeniz, size sınavda güç sağlayacaktır. Sınav sonrasına yönelik olumlu düşünceler, sınav stresinizi yönetmenizde size yardımcı olacaktır. Sınav günü ulaşım süresini ve güzergâhını planlayabilmek için sınava gireceğiniz okulu son güne bırakmadan gidip görmeniz faydalı olacaktır. Sınavda yanınızda bulundurmanız gereken eşyaları (giriş belgesi, kimlik, kalem, silgi gibi) daha önceden hazırlamanız size kolaylık sağlayacaktır.

Sınav sırasında soruları dikkatle okumanız, soruyu doğru cevaplamanızı kolaylaştıracaktır. Cevaplamakta zorlandığınız sorularda vakit kaybetmeden, diğer sorulara geçin. Süreyi etkili kullanarak, tüm sorulara zaman ayırmaya çalışın. Son olarak, sınavın yalnızca bir üst öğrenime geçiş için yapıldığını unutmayın. Tercihte bulunacağınız her tür okulumuzda öğretmenleriniz sizleri ilgi ve sevgiyle bekliyor olacak. Yerleşeceğiniz okulumuz, özenle hazırlanmış müfredatla size en uygun eğitimi sunacaktır."

0
  • ALTIN GRAM - TL 4189,45 -0,25%
  • ALTIN ONS 3323,42 -0,07%
  • BIST 100 9659,31 1,82%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,889 0,204%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36726 -0,21093%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,475 -0,6045%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,197 -0,2079%
  • EURO/DOLAR 1,1424 0,032%
  • EURO/TURK LIRASI 44,8335 -0,0563%
  • STERLIN/DOLAR 1,34988 -0,39991%
Borsa Haberleri
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
10 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (10 Haziran)
Çocukların borsada 3 milyar lirası var
Yarın kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
Tüpraş ve Türk Hava Yolları anlaşmayı duyurdu
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması var
Çelebi Hava Servisi Hindistan'daki son durumu paylaştı
Coca-Cola'dan kredi notu açıklaması
Maliye'nin radarında temettü gelirleri var: 1725 kişi listede
Borsa yatırımcısının en çok yaşadığı 5 il
Yeni haftada kesinleşmiş 1 bedelli, 2 temettü var
Her açıklama olumsuz etkiliyor: Gerilim tırmandıkça hisseler düştü
Dün iki şirket temettü miktarını güncelledi
Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket
GERİ
İLERİ
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
10 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (10 Haziran)
Çocukların borsada 3 milyar lirası var
Yarın kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
Tüpraş ve Türk Hava Yolları anlaşmayı duyurdu
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması var
Çelebi Hava Servisi Hindistan'daki son durumu paylaştı
Coca-Cola'dan kredi notu açıklaması
Maliye'nin radarında temettü gelirleri var: 1725 kişi listede
Borsa yatırımcısının en çok yaşadığı 5 il
Yeni haftada kesinleşmiş 1 bedelli, 2 temettü var
Her açıklama olumsuz etkiliyor: Gerilim tırmandıkça hisseler düştü
Dün iki şirket temettü miktarını güncelledi
Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL