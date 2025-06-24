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  • MEB'den 'LGS soru kitapçıkları erken paylaşıldı' iddiasına açıklama

MEB'den 'LGS soru kitapçıkları erken paylaşıldı' iddiasına açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından sosyal medyada ortaya atılan "soru kitapçıklarının erken paylaşıldığı" iddialarına yanıt verdi. Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada sınav güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir durumun yaşanmadığını bildirdi.

24 Haziran 2025 | 18:54
Son Güncellenme: 24 Haziran 2025 | 18:58
MEB'den 'LGS soru kitapçıkları erken paylaşıldı' iddiasına açıklama

Sosyal medyada dolaşan "sözel alan soru kitapçıklarının sınav bitmeden sızdırıldığı" yönündeki iddiaları yalanlayan MEB, sınavın sorunsuz ve güvenli bir şekilde tamamlandığını belirtti.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, "15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın sözel alanına ait soru kitapçıklarının sınav bitmeden paylaşıldığı ve bu durumun sınav güvenliğini zedelediği" yönünde asılsız iddialar yer almaktadır.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, iki oturum hâlinde uygulanmaktadır. Sözel alan oturumu saat 09.30'da başlayıp 10.45'te sonlanmaktadır. Bu oturum tamamlandıktan sonra, salon yoklama listeleri ve cevap kâğıtları geri açılamayan zarfa yerleştirilmekte ve özel seri numaralı kilitlerle sınav kutularına konulmaktadır.

Sözel oturumun bitişiyle birlikte ikinci oturum olan sayısal alan sınavı, saat 11.30'da başlayıp 12.50'de görevlilerce tüm güvenlik önlemleri aynı şekilde eksiksiz uygulanarak sona ermektedir. Soru kitapçıkları ise isteyen öğrencilerin/velilerin alması için okullarda bırakılmaktadır.

Dolayısıyla haberlerde yer verilen görsellerde paylaşım saatinin 11.57 olduğu, bunun saat 10.45'te biten sözel alan ilk oturum sınavını olumsuz etkileyecek bir durum oluşturmayacağı aşikârdır.

15 Haziran 2025 tarihinde okullarımızda titizlikle gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınavın güvenliğine gölge düşürecek herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

Toplumu yalan, yanlış ve tezviratlarla manipüle eden ve öğrencilerimizin ailelerini endişeye sevk eden bu tür haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
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BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
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