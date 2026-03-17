MEB’den öğretmen adaylarına yönelik düzenleme: Eğitim, sınav ve ödeme esasları netleşti

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle birlikte eğitim süresi ve başarı ölçütleri yeniden belirlenirken, öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi tarafından sunulacak teorik ve uygulamalı eğitimlere katılacağı da belirtildi.

Eğitim süresi ne kadar olacak?

Eğitim süresi dört dönem olarak öngörülürken, bazı programlarda bu sürenin üç dönemle sınırlandırılabileceği belirtildi. Her bir dönemin ise en az 10, en fazla 14 hafta olması planlanıyor.

En az iki yazılı sınava tabi tutulacaklar

Adaylar teorik eğitim sürecinde en az iki yazılı sınava tabi tutulacak. Başarılı sayılabilmeleri için ders ortalamalarının 100 üzerinden en az 60 olması gerekecek. Bu eşiği geçemeyenlere ek sınav hakkı verilecek.

Bu sınavda da başarı sağlanamaması halinde Akademi ile ilişikleri kesilecek. Uygulamalı eğitim aşamasında ise adaylar üç farklı değerlendirmeden geçecek.

Başarı puanı, ilk değerlendirmenin yüzde 20’si, ikinci değerlendirmenin yüzde 30’u ve üçüncü değerlendirmenin yüzde 50’si dikkate alınarak belirlenecek.

Uygulamalı eğitimde devam zorunluluğu

Uygulamalı eğitimlerde adayların başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan alma şartı getirildi. Yeni sistemde uygulamalı derslerin etkisi artırılırken, katılım zorunluluğu da öne çıkarıldı. Sağlık raporuna dayalı izinler toplamda 19 günle sınırlandırılırken, diğer mazeretler için en fazla 10 gün izin verilecek. Sağlık nedeniyle devamsızlığın 20 günü aşması durumunda ise adayların kayıtları askıya alınacak.

Öğretmen adayların eğitim boyunca aylık ödeme yapılacak

Hazırlık sürecindeki öğretmen adaylarına eğitim boyunca aylık ödeme yapılacak. Bu tutar, 23.310 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılmasıyla belirlenecek. Ayrıca adayların genel sağlık sigortası primleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanarak sosyal güvence sağlanacak.