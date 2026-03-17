Bankaların Mart 2026 emekli promosyonlarında son durum: Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?

Ramazan Bayramı yaklaşırken emekliler, bayram ikramiyesi ve maaş ödemelerinin takvimini yakından takip ediyor. Bu yıl ikramiyenin 4 bin TL olarak açıklanmasının ardından, bankaların emekli maaşı promosyonları da yeniden gündeme geldi.
Kamu ve özel bankalar arasında promosyon rekabeti artarken, bazı bankalar tutarlarını yükseltti, bazıları ise mevcut seviyelerini korudu. Promosyon miktarları kimi bankalarda 50 bin TL’ye kadar çıktı.
Peki, 17 Mart 2026 itibarıyla bankaların emekli maaşı promosyonlarında son durum ne? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka güncel promosyon tutarları...
1 Yapı Kredi
Banka, 19 Eylül 2025 - 31 Mart 2026 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterilere 30 bin TL'ye varan nakit promosyon seçeneği sunuyor.
Aylık net maaş tutarı 0-9 bin 999 TL arasında olanlar 15 bin 250 TL,
10 bin-14 bin 99 TL arasında olanlar 21 bin TL,
15 bin-19 bin 999 TL arasında olanlar 25 bin 500 TL,
20 bin TL ve üzeri net maaş alanlar ise 30 bin TL'ye varan promosyon alabiliyor.
2 İş Bankası
İş Bankası emekli maaşını bankaya taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için bankayı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını bankadan alan müşterilere özel 15 bin TL'ye varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca, 10 bin TL'ye varan ek promosyon seçeneği de sunuyor.
Aylık net maaş tutarları, 0-9 bin 999 TL arasında olanlar toplam 16 bin 250 TL,
10 bin-14 bin 99 TL arasında olanlar 20 bin TL,
15 bin-19 bin 999 TL arasında maaş alanlar 22 bin 500 TL
20 bin TL ve üzeri net maaş alanlar ise toplam 25 bin TL'ye varan promosyondan yararlanabiliyor.
3 QNB
Banka, 8 Ekim 2025- 31 Mart 2026 tarihleri arasında emekli maaşınızı QNB’ye taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden müşterilere 31 bin TL’ye varan emeklilik ödülü veriyor.
Aylık net maaş tutarları, 0-9 bin 999 TL arasında olan emekliler toplam 19 bin 500 TL,
10 bin-14 bin 99 TL arasında olanlar 24 bin 500 TL,
15 bin-19 bin 999 TL arasında olanlar 27 bin 500 TL,
20 bin TL ve üzeri net maaş alanlar ise toplam 31 bin TL toplam emeklilik ödülü alabiliyor.
4 Garanti BBVA
Banka, emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25 bin TL’ye varan promosyon ve ödül seçeneği sunuyor.
Emekli maaşı 10 bin TL’ye kadar olan emeklilere 6 bin 250 TL,
10 bin-15 bin TL arasında olanlara 10 bin TL,
15 bin-20 bin TL arasında olan emeklilere 12 bin 500TL,
20 bin TL ve üzerinde olan emeklilere ise 15 bin TL nakit promosyon veriyor.
5 Denizbank
Denizbank, emeklilere 27 bin TL’ ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor.
Aylık net maaşı 0-9 bin 999 TL arasında olan emeklilere toplam 17 bin TL,
10 bin-14 bin 99 TL arasında maaş alan emeklilere 21 bin TL,
15 bin-19 bin 999 TL arasında maaş alanlara 24 bin TL,
20 bin TL ve üzeri net maaş alanlar ise 27 bin TL promosyon seçeneği sunuyor.
6 ING
Banka, SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını bankaya taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 15 bin TL’ye varan nakit emekli promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplam 28 bin TL'ye varan emekli maaş promosyonu seçeneği de sunuyor.
Aylık net maaş tutarı 0-9 bin 999 TL olanlara 19 bin 250 TL,
10 bin-14 bin 999 TL olanlara 23 bin TL,
15 bin-19 bin 999 TL olanlara 25 bin 500 TL,
20 bin TL ve üzeri olanlara ise toplam 28 bin TL promosyon veriliyor.
7 Ziraat Bankası
Banka, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığıyla alan müşterilere 12 bin TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
Maaş tutarı 0-9 bin 999 TL aralığında olanlar 5 bin TL,
10 bin-14 bin 999 TL aralığında olanlar 8 bin TL,
15 bin-19 bin 999 TL aralığında olanlar 10 bin TL,
20 bin TL ve üzeri olanlar ise 12 bin TL promosyon ödemesi alıyor.
8 Akbank
Banka, SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 1-31 Mart 2026 tarihleri arasında bankaya taşıyan ve 3 yıl taahhüt sözü verenlere 20 bin TL'ye varan nakit promosyon veriyor.
Bankanın ayrıca, 50.000 TL’ye varan nakit ödül seçeneği de bulunuyor.
Maaş tutar aralığı 0-9 bin 99 TL olan emeklilere 8 bin 250 TL,
10 bin -14 bin 99 TL olan emeklilere 13 bin 250 TL,
15 bin-19 bin 999 TL olan emeklilere 16 bin 750 TL,
20 bin TL ve üzeri olan emeklilere ise toplam 20 bin TL promosyon veriyor.
9 TEB
TEB, emeklilere 21 bin TL'ye varan promosyon veriyor.
Banka maaş bandı 0-10 bin TL olan emeklilere 14 bin TL,
10 bin-15 bin TL olan emeklilere 17 bin TL,
15 bin-20 bin TL olan emeklilere 19 bin TL,
20 bin TL ve üzeri olan emeklilere ise toplam 21 bin TL promosyon verildiğini açıkladı.
10 Halkbank
Halkbank, maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden tüm SGK emeklilerine 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
Banka, brüt maaş tutarı 10 bin-14 bin 999 TL arasında olan emeklilere 8 bin TL,
15 bin-19 bin 99 TL arasında olan emeklilere 10 bin TL,
20 bin TL ve üzeri olanlara ise 12 bin TL promosyon ödemesi yapıldığı açıkladı.
Ayrıca, SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10 bin TL altı olan hak sahiplerine de, başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu.
11 Vakıfbank
Vakıfbank 1 aylık emekli maaş tutarı
10 bin TL'ye kadar olan emeklilere 3 yıl için toplam 5 bin TL,
10 bin TL - 15 bin TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 8 bin TL,
15 bin TL - 20 bin TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 10 bin TL,
20 bin TL ve daha fazla olanlara ise 3 yıl için toplam 12 bin TL peşin ve nakdi promosyon ödemesi yapıyor.