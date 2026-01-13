MEB’den yarıyıl tatiline özel içerikler: Kitap, dergi ve rehberler hazırlandı

ARA
Milli Eğitim Bakanlığı, yarıyıl tatilinin daha verimli geçirilmesi amacıyla okul öncesinden liseye kadar öğrenciler ve velilere yönelik, etkinlik içerikli kitap, dergi ve rehberler hazırladı.


Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) yarıyıl tatilinin daha verimli ve planlı geçirilmesi amacıyla öğrenciler ve veliler için yeni içerikler hazırladı. Okul öncesinden liseye kadar tüm kademeleri kapsayan kitap, dergi ve rehberlerde, tatil dönemine özel etkinlik ve önerilere yer verildi.

“Okul Öncesi Eğitim Yarıyıl Tatili Aile-Çocuk Etkinlik Takvimi” 17 Ocak-2 Şubat dönemini kapsayan süreç için hazırlandı.

Söz konusu içeriklerle çocukların ilgi, merak ve öğrenme motivasyonunu canlı tutmak, ailelerle nitelikli zaman geçirilen ve pedagojik açıdan yapılandırılmış öğrenme ortamı oluşturmak hedeflendi.

Dergide yer alan içerikler

Takvimde yer alan etkinlikler, ailelerin öğrenme sürecine dahil olmasına ve çocuğa eşlik ederek rehberlik etmesine imkan verecek şekilde hazırlandı.

İlkokul Yarıyıl Etkinlik Dergisi, her güne özel planlanan; sanat, müzik, hareket ve günlük yaşam becerilerine yönelik çalışmalardan oluştu. 

Ortaokul Yarıyıl Etkinlik Dergisinde ise bilimsel düşünme, problem çözme ve analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen içerikler yer aldı.

Veliler için Yarıyıl Tatili Rehberi

Lise Öğrencileri Yarıyıl Tatili Etkinlik Kitabı, öğrencilerin tatil dönemini planlı ve dengeli şekilde değerlendirmelerine katkı sunmak amacıyla hazırlandı. Kitaptaki etkinlikler, yaş ve sınıf düzeyine uygun biçimde düzenlendi.

Velilerin yarıyıl tatili sürecinde öğrencileri akademik ve sosyal-duygusal yönden daha sağlıklı biçimde destekleyebilmelerine katkı sağlamak amacıyla, lise öğrencilerinin ebeveynlerine yönelik Yarıyıl Tatili Rehberi de hazırlandı.

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik videolar

Ayrıca, üniversite sınavına öğrencilere yönelik geliştirilen rehberlik videolar da hazırlandı. Sınav sürecinde motivasyonu sürdürme, kaygı ve stres yönetimi, etkili ders çalışma stratejileri, deneme sınavlarını doğru değerlendirme, hedef belirleme ve sınav sürecine psikolojik hazırlık gibi konuları içeren videolara "mebi.eba.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

