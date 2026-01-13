ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Yaşam
  • İnşaat meraklılarına özel "Televizyon": Şantiyede vatandaşa özel seyir alanı kuruldu

İnşaat meraklılarına özel "Televizyon": Şantiyede vatandaşa özel seyir alanı kuruldu

Ordu'da, inşaat çalışmalarını izlemeyi sevenler için "şantiye izleme alanı" yapıldı.


İnşaat meraklılarına özel "Televizyon": Şantiyede vatandaşa özel seyir alanı kuruldu

Altınordu ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki bir inşaatın çevresi, yüklenici firma tarafından paravanla kapatıldı.

Paravanın bir bölümüne inşaat çalışmalarını izlemeyi sevenler de düşünülerek, "şantiye izleme alanı" yazılı televizyon görseli yerleştirildi.

Çalışmaları merak edenler, bu alandan şantiyedeki faaliyetleri izleyebiliyor.

Şantiyedeki çalışmaları bir süre izleyen Emrah Özkan, AA muhabirine, inşaat firmasının çalışmasının çok güzel olduğunu belirterek, "Biz de merak edip açılan pencereden içeriye baktık." dedi.

Ömer Topaloğlu ise "Vatandaşların merakını gidermek için televizyon figürü yapılmış. Meraklı vatandaşlar için güzel olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Ahmet Set de "İnsanlar başka yerden bakmak için uğraşacağına buradan bakar. Gayet güzel düşünülmüş." ifadesini kullandı.

Ordu'da, inşaat çalışmalarını izlemeyi sevenler için "şantiye izleme alanı" yapıldı.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL