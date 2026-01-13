Turizmin kenti, tarımda da iddialı: 8 tropikal meyve çeşidi Milli Çeşit Listesi'ne girdi

Ünlü ayrıca, yabancı turistlerin tropik meyveleri çok tercih ettiği için otel yöneticilerinin bu meyveleri eskiden yurt dışından getirmek zorunda kaldığını da kaydetti.

Ayrıca, Antalya'nın, 1940'lı yıllarda yapılan çalışmalarla türler geliştirerek narenciye bölgesi olmasının sağlandığını ifade eden Ünlü, bundan dolayı Antalya'nın logosunda narenciye bulunduğunu dile getirdi.

Tropikal meyvelerde de başarılı olduklarına değinen Ünlü, "Asıl amacımız bu tür meyveleri buraya getirip, adapte olabilenleri üreticinin hizmetine sunmak." dedi