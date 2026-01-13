Turizmin kenti, tarımda da iddialı: 8 tropikal meyve çeşidi Milli Çeşit Listesi'ne girdi

Turizmle öne çıkan Antalya’da, tropikal meyvelerin Türkiye’de üretilebilmesi için 2017 yılında bir çalışma süreci başlatıldı. Farklı ülkelerden gelen tropikal türlerin yerli koşullara uyum sağlamasına yönelik yürütülen çalışmalarla tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi hedefleniyor.
1 Tropikal meyvelerin adaptasyonu için projeler
Tropik meyvelerle ilgili Antalya Valiliğinin desteğiyle Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle özellikle Alanya, Gazipaşa ile Mersin'in Anamur ilçelerinde tropikal meyvelerin adaptasyonu için proje yürütüldü.
2 Milli Çeşit Listesi'ne eklenen meyveler
Sera, açık alan ve laboratuvarlarda yapılan çalışmalar sonucunda ejder meyvesi olarak da bilinen pitaya türünde "Cosmic Charlie" ve "Bloody Mary" çeşitleri, çarkıfelek (passiflora) türünde "Possum Purple", mangoda "Kent", longan türünde "Kohala", litchi türünde ise "Brewster" ve "Mauritius" çeşitleri, tescil ettirilerek Milli Çeşit Listesi'ne kaydedildi.
3 Üretim miktarları arttı
Enstitüde yürütülen proje sonucunda tropikal meyveler konusunda özel sektörün de yatırım yapmasıyla, mango, pitaya, çarkıfelek, papaya ve yıldız meyvesi türlerinde üretim miktarı önemli ölçüde arttı.
4 "Yürüttüğümüz projelerle önemli sonuçlara vardık"
BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, AA muhabirine, enstitü olarak 5 ayrı lokasyonda, 2 bin 856 dekar açık, 41 dekar örtü altı ve 4 dekar kapalı laboratuvar alanında çalışma yaptıklarını söyledi.
Antalya'nın özellikle son yıllarda tropikal meyve üretiminde öne çıkmaya başladığını belirten Ünlü, tropik meyvelerle ilgili yürüttükleri projede önemli sonuçlara ulaştıklarını dile getirdi.
5 "Otel yöneticileri bu meyveleri yurt dışından getirmek zorunda kalıyordu"
Ünlü ayrıca, yabancı turistlerin tropik meyveleri çok tercih ettiği için otel yöneticilerinin bu meyveleri eskiden yurt dışından getirmek zorunda kaldığını da kaydetti.
Ayrıca, Antalya'nın, 1940'lı yıllarda yapılan çalışmalarla türler geliştirerek narenciye bölgesi olmasının sağlandığını ifade eden Ünlü, bundan dolayı Antalya'nın logosunda narenciye bulunduğunu dile getirdi.
Tropikal meyvelerde de başarılı olduklarına değinen Ünlü, "Asıl amacımız bu tür meyveleri buraya getirip, adapte olabilenleri üreticinin hizmetine sunmak." dedi