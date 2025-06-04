MEB iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı: Sonuç sorgulama ekranı ve

Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin merakla beklediği iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Öğretmenlerin yeni görev yerlerini öğrenmek için sabırsızlandığı bu dönemde, sonuçlara erişim oldukça kolay hale getirildi.

Öğretmenlerin yer değiştirme başvuru sonuçlarını öğrenmek için yapmaları gereken oldukça basit: personel.meb.gov.tr adresini ziyaret etmek. Bu resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve diğer gerekli bilgilerle giriş yaparak sonuçlarınıza anında ulaşabilirsiniz.

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Yer değiştirme süreci ve sonrası

Yer değiştirme başvurusu kabul edilen öğretmenler için şimdi yeni bir süreç başlıyor. 27 Haziran tarihi itibarıyla ilişik kesme işlemleri resmi olarak başlatılacak. Bu, öğretmenlerin mevcut görev yerlerinden ayrılıp yeni atandıkları okullara doğru yola çıkacakları anlamına geliyor. İlişik kesme süreci, öğretmenlerin yeni görev yerlerine sorunsuz bir geçiş yapabilmeleri için oldukça önemli. Bu süreçte gerekli evrakların tamamlanması ve idari işlemlerin eksiksiz yerine getirilmesi büyük önem taşıyor.