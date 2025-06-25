MEB personel il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı? Başvuru nereden ve nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bünyesindeki personelin görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer değiştirme suretiyle atanma süreçlerine dair önemli bir duyuru yayımladı. Bu kapsamda, 2025 Yılı İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme işlemleri için başvurulara ilişkin detaylar belli oldu.

Yer değiştirme başvurusunda bulunmak isteyen personelin, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla görev yaptığı ilde kesintisiz en az üç yıl hizmet süresini tamamlamış olması şartı aranacak. Bu kriteri karşılayan personel, il dışı tayin taleplerini iletebilecek.

MEB PERSONEL İL DIŞI TAYİN BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

Başvurular 26 Haziran 2025 tarihinde başlayacak, 04 Temmuz 2025 saat 17.00’ye kadar yapılabilecek. Başvuru yarın erişime açılacak.

İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin, ünvan ve derecelerine göre münhal kadrolar başvuru ekranında ilan edilecek.

MEB PERSONEL İL DIŞI ATAMA NE ZAMAN?

Atama sonuçları 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR

1- Başvurular, Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak bunun dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2- 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bulundukları il'de en az üç yıl süreyle kesintisiz olarak görev yapanlar, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

3- Hizmet süresinin hesabında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68'inci maddesine göre hesaplanan hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

4- İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan personel, en fazla 20 il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tercih edebilecektir.

5- Askerlik hizmeti hariç olmak üzere, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler iller arası yer değiştirmeye esas üç yıllık sürenin hesabında değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

7- 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık hizmet süresinin hesabında, geçici olarak başka yerde görevlendirilenlerin buralarda geçen görev süreleri, asıl kadrolarının bulunduğu yerde geçmiş sayılacaktır.