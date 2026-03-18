Milli Eğitim Akademisi başvurularında geri sayım: İşte maaşlar ve başvuru takvimi

Milli Eğitim Akademisi'nde öğretmen adaylarına verilecek hazırlık eğitiminin süresi 4 dönemden oluşacak ancak bu süre gerektiğinde Milli Eğitim Akademisi Akademik Kurulunca alınan karara göre belirlenen yükseköğretim programları için 3 dönem olarak uygulanabilecek.

Milli Eğitim Akademisi tarafından öğretmen adaylarına verilecek öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimine ilişkin usul ve esasları kapsayan "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, eğitim ve uygulama merkezlerinde hazırlık eğitimi verilecek alanlar, eğitim ve uygulama merkezinin bulunduğu yerdeki tür ve kademelerine göre eğitim kurumu sayısı, uygulama derslerinde görevlendirilebilecek öğretmen sayısı ile eğitim ve uygulama merkezlerinin fiziki yapısı gibi ölçütler gözetilerek Milli Eğitim Akademisi tarafından belirlenecek.

Birden fazla eğitim ve uygulama merkezinde hazırlık eğitimi verilecek alanlar için başvuruda bulunanların eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilmeleri sırasıyla Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puanı ile başvuruda bulunanlar, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında başvuruda bulunanlar, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında başvuranlar, milli sporcular ve başvuruda bulunulan alan için hesaplanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) puanı yüksek olandan başlamak kaydıyla tespit edilen adaylar olmak üzere alanlara göre eğitim ve uygulama merkezleri için belirlenen kontenjan sınırlılığında tercihleri doğrultusunda yapılacak.

MEB-AGS puanı eşit olan adayların yerleştirilmeleri bilgisayar kurasıyla belirlenecek ve tercihlerine yerleşemeyenler, Bakanlık tarafından resen eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilecek.