MSÜ 2025 Tercih Sonuçları Henüz Açıklanmadı: Gözler PERTEM ve MSB Duyurusunda

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, geçmiş yılların takvimleri ve mevcut beklentiler, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayının ilk haftası itibarıyla duyurulabileceğine işaret ediyor.

Sonuçlar Nereden Sorgulanacak?

MSÜ tercih sonuçları açıklandığında, adaylar Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin (PERTEM) sorgulama ekranı üzerinden sonuçlarına ulaşabilecekler. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile personeltemin.msb.gov.tr adresinden yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

Sıradaki Aşama: Mülakatlar

MSÜ yerleştirme sonuçlarına göre adaylar, bir sonraki aşama olan 2. seçim aşaması yani mülakat tarihlerini bekleyecekler. Milli Savunma Üniversitesi 2025 mülakat takvimi, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek. Seçim aşamasına çağrılan adayların, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte ilgili adreste hazır bulunmaları gerekecek. Hava Harp Okulu, diğer Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları farklı tarihlerde gerçekleştirilecek.