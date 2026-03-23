MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2026 MSÜ sonuçları için ÖSYM'de

1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ardından beklenen gün yaklaşıyor. ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre sonuçların ilan edileceği tarih netleşti. Peki MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ 2026 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM tarafından paylaşılan güncel takvime göre, 2026-MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 Perşembe günü açıklanacaktır.

Açıklanma Saati: ÖSYM sonuçları genellikle sabah 10.00 itibarıyla erişime açmaktadır; ancak gün içinde saatlerde değişiklik yaşanabilir.

 

MSÜ sonuçları nasıl sorgulanır?

Sonuçlar açıklandığında adaylar, herhangi bir belge beklemeden dijital ortamdan puanlarına ulaşabilecekler.

ÖSYM Sonuç Sayfası: sonuc.osym.gov.tr adresine gidin.

Kimlik Bilgileri: T.C. Kimlik Numaranız ve Aday Şifreniz ile giriş yapın.

Mobil Uygulama: Dilerseniz ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden de bildirim alarak sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

 

 Sınavdan Sonraki Süreç: Tercihler Ne Zaman?

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar için ikinci aşama olan tercih süreci başlayacaktır.

Puanı hesaplanan adaylar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihlerde (muhtemelen Nisan ayı içerisinde) personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini yapacaklardır.

Dikkat: MSÜ sınavından ne kadar yüksek puan alırsanız alın, eğer MSB'nin sayfasından tercih yapmazsanız bir sonraki aşama olan 2. Seçim Aşamalarına çağrılmanız mümkün olmayacaktır.

Adayların Harp Okulları (Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel) ve Astsubay Meslek Yüksekokulları (Genel) için farklı puan türleri hesaplanacaktır. Tercih yaparken hedeflediğiniz okulun hangi puan türüyle öğrenci aldığını kontrol etmeniz kritik önem taşır.
