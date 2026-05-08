ARA
DOLAR
45,35
0,25%
DOLAR
EURO
53,46
0,47%
EURO
ALTIN
6818,98
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Yaşam
  • Nesli tükenen tür Batman’da kameralara yansıdı

Nesli tükenen tür Batman’da kameralara yansıdı

Batman'ın Kozluk ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender görüntülendi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Nesli tükenen tür Batman’da kameralara yansıdı

Batman Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri saha çalışması yaptıkları sırada "Türk semenderi" olarak bilinen sarı benekli semenderle karşılaştı.

Gümüşörgü köyü yakınlarındaki akarsu kenarında fark edilen semender kamerayla kayda alındı.

Nesli tükenen tür Batman’da kameralara yansıdı-1

Ziraat Mühendisi Bayram Zırığ, Kozluk ilçesinin kırsalında saha çalışması yaptıkları sırada nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semenderle karşılaştıklarını söyledi.

Sarı benekli semenderin korunması gereken bir tür olduğunu belirten Zırığ, vatandaşlardan bu canlı görmeleri halinde zarar vermemeleri uyarısında bulundu.

Nesli tükenen tür Batman’da kameralara yansıdı-2

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL