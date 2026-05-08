BIST 100 hisselerinin teknik analizi (08.05.2026)

Endekste Yukarı Trend Devam Ediyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 82.97 milyar TL ile Sasa Polyester hissesinde olurken, bu şirketi 78.33 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 5.09 yükselişle 15,040 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 333 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 194.74 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 71.73 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 103.10 seviyesinde. CCI göstergesinin 161.42 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 14,950 ve 14,860 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 15,091 ve 15,141 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 39.82 seviyesinde bulunuyor.



Arçelik



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 109.3 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 120.75 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 106.67 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 112.00-111.00

Satım aralığı: 115.00-116.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.30

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.



Bim Mağazalar



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 725.5 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 784 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 787.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 715.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 715.00-705.00

Satım aralığı: 750.00-830.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.98

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.122 puan arttı.



Batı Çimento



Desteğinin üzerinde tutunmalı

5.95 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 6.77 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 6.45 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.95 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 6.25-6.18

Satım aralığı: 6.45-6.73

Endeks Ağırlığı (%): 0.48

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.004 puan arttı.



Çan2 Termik



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 1.7 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1.88 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1.72 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 1.72-1.64

Satım aralığı: 1.88-1.91

Endeks Ağırlığı (%): 0.28

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.013 puan azaldı.



Coca Cola İçecek



Yükselişte

85.4 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 85.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 91.35 seviyesine yönelebilir. 85.4 seviyesinin altına sarkmalarda ise 77.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 77.00-72.50

Satım aralığı: 87.00-90.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.30

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.111 puan arttı.



Çimsa



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 56.35 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 61.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 55.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 55.00-51.00

Satım aralığı: 61.50-63.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.54

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.



Doğuş Otomotiv



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 177.4 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 179.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 194.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 179.00-174.00

Satım aralığı: 185.00-188.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.35

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.003 puan azaldı.



Emlak Konut GMYO



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 19.54 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 21.7 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 22.05 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 19.90 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 19.90-19.00

Satım aralığı: 21.00-21.70

Endeks Ağırlığı (%): 0.90

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.003 puan azaldı.



Ford Otosan



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 99.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 98.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 94.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 98.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 102.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 94.50-92.50

Satım aralığı: 102.00-104.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.37

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.033 puan azaldı.



Koç Holding



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 196.7 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 197.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 214.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 197.00-195.00

Satım aralığı: 204.00-221.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.57

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.015 puan arttı.



Kontrolmatik Teknoloji



Dirençte zorlandı

9.43-10.49 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 10.22 seviyesinin altında kapanışlarda 9.65 seviyesine gerileyebilir. 10.60 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 10.60 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 9.65-9.50

Satım aralığı: 10.60-11.40

Endeks Ağırlığı (%): 0.23

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.024 puan azaldı.



Migros Ticaret



Alıcılar güçlü

633.5 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 682.50 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 694 seviyesinin altına kayması halinde ise 605.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 605.00-590.00

Satım aralığı: 650.00-720.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.38

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.040 puan arttı.



Pasifik Eurasia Lojistik



Düşüşte

135.2 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 109.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 109.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 123.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 88.00-63.00

Satım aralığı: 123.00-110.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.52

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.128 puan azaldı.



Türk Altın İşletmeleri



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 39.4 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 40.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 46.73 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 40.50-40.25

Satım aralığı: 44.50-47.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.86

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.016 puan azaldı.



TR Anadolu Metal Madencilik



Desteğinin üzerinde tutunmalı

114.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 129.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 123.4 seviyesinin altına kayması halinde ise 114.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 114.00-111.00

Satım aralığı: 129.00-136.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.45

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.014 puan azaldı.



Türkiye Sigorta



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 13.91 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 14.88 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 15.75 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 13.90 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 13.90-13.10

Satım aralığı: 15.00-15.70

Endeks Ağırlığı (%): 0.56

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.017 puan azaldı.



Ülker Bisküvi



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 122.5 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 130.3 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 139.65 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 122.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 122.00-118.00

Satım aralığı: 133.00-134.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.41

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.