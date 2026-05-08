ARA
DOLAR
45,36
0,27%
DOLAR
EURO
53,45
0,44%
EURO
ALTIN
6810,33
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • SPK 2 şirketin sermaye artırımını onayladı: Yüzde 100 ve 189

SPK 2 şirketin sermaye artırımını onayladı: Yüzde 100 ve 189

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/29 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, halka açık 2 şirketin pay ihracı/sermaye artırımı başvurularına onay verildiği bildirildi.


SPK 2 şirketin sermaye artırımını onayladı: Yüzde 100 ve 189

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/29 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, halka açık iki şirketin pay ihracı/sermaye artırımı başvurularına onay verildiği bildirildi. 

Buna göre BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ve Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermaye artırımı onayı aldı.

Onay verilen işlemlerin detayları şöyle:

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.

Mevcut Sermaye: 600.000.000 TL
Yeni Sermaye: 1.200.000.000 TL
Bedelsiz Sermaye Artırımı:
İç kaynaklardan 600.000.000 TL

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., mevcut sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 100 oranında bedelsiz artırarak 1.200.000.000 TL’ye çıkaracak.

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mevcut Sermaye: 294.204.950 TL
Yeni Sermaye: 850.000.000 TL
Bedelsiz Sermaye Artırımı:
İç kaynaklardan 555.795.050 TL

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., mevcut sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere yaklaşık yüzde 188,91424 oranında bedelsiz artırarak 850.000.000 TL’ye çıkaracak.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL