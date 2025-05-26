ARA
DOLAR
38,94
0,08%
DOLAR
EURO
44,33
0,25%
EURO
GRAM ALTIN
4173,38
-0,58%
GRAM ALTIN
BIST 100
9335,60
-0,22%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • MSÜ yerleştirme (tercih) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2025 PERTEM MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı

MSÜ yerleştirme (tercih) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2025 PERTEM MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı

Askeri öğrenci adaylarının gündeminde Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları yer almaya devam ediyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 PERTEM MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı

26 Mayıs 2025 | 14:26
Son Güncellenme: 26 Mayıs 2025 | 14:41
MSÜ yerleştirme (tercih) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2025 PERTEM MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı

Milli Savunma Üniversitesi’nde 2 yıllık meslek yüksekokulları ve 4 yıllık kara, deniz, harp okullarında eğitim almak isteyen binlerce aday 18 Nisan tarihine kadar tercihlerini yaptı. Gözler Personel Temin Sistemi üzerinden duyurulacak olan MSÜ yerleştirme (tercih) sonuçlarında. 

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, henüz Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulmadı. Ancak, geçmiş yılların takvimine ve mevcut kaynaklara göre, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi Personel Temin Dairesi web sitesi olan “personeltemin.msb.gov.tr” üzerinden ilan edilecek. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle sonuçları sorgulayabilecek.

SONUÇLAR İNTERNET ÜZERİNDEN DUYURULACAK

MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sayfası olan personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

MSÜ 2025 TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları tercih sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek.

Sonuç ekranında adayın çağrılacağı ikinci seçim aşaması bilgileriyle birlikte randevu tarihleri yer alacak.

Milli Savunma Bakanlığı sonuçlar ilan edildikten sonra 2024 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyet takvimini duyuracak.

Hava harp okulu, diğer harp okulu, astsubay meslek yüksekokulu seçim aşamaları ayrı ayrı tarihlerde yapılacak. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi Pazar günleri sınav yapılması beklenmiyor.

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN?

MSB tarafından MSÜ 2. seçim aşaması tarihleri henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

MSÜ mülakatlarının bu yıl haziran ayı başlarında başlaması bekleniyor. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4173,38 -0,58%
  • ALTIN ONS 3333,26 -0,73%
  • BIST 100 9335,6 -0,22%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,946 0,288%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3718 -0,11323%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,76 0,327%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,9411 0,082%
  • EURO/DOLAR 1,1374 0,0801%
  • EURO/TURK LIRASI 44,3253 0,2457%
  • STERLIN/DOLAR 1,35553 0,20847%
Borsa Haberleri
ODAŞ, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girmeye hak kazandı
Borsada geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 4 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
Borsada yarın temettü dağıtacak 4 şirket
Borsa soruşturmasında yeni gelişme
Bugün bir şirketten temettü açıklaması var (24 Mayıs)
23 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Aselsan, Astor, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsadaki şirketlerin yarısı ilk çeyrekte zarar açıkladı: Pozitif ayrışan 3 sektör
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Erdemir ve İsdemir'in stratejik yatırımlarına ilişkin açıklama var
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (23 Mayıs)
Coca-Cola (CCOLA) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Anadolu Isuzu (ASUZU) temettü tarihi ve miktarı (2025)
GERİ
İLERİ
ODAŞ, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girmeye hak kazandı
Borsada geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 4 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
Borsada yarın temettü dağıtacak 4 şirket
Borsa soruşturmasında yeni gelişme
Bugün bir şirketten temettü açıklaması var (24 Mayıs)
23 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Aselsan, Astor, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsadaki şirketlerin yarısı ilk çeyrekte zarar açıkladı: Pozitif ayrışan 3 sektör
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Erdemir ve İsdemir'in stratejik yatırımlarına ilişkin açıklama var
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (23 Mayıs)
Coca-Cola (CCOLA) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Anadolu Isuzu (ASUZU) temettü tarihi ve miktarı (2025)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL