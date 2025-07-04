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ÖGG sınav sonuçları 2025: ÖGNET Özel Güvenlik ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sonuçları için heyecan dorukta. Emniyet Genel Müdürlüğü sınav takvimine göre; ÖGG sonuçları ÖGNET üzerinden ilan edilecek olup adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. 2025 ÖGG sınav sonuçları, Temmuz ayının ikinci haftasında ilan edilecek.

03 Temmuz 2025 | 14:00
Son Güncellenme: 03 Temmuz 2025 | 14:02
ÖGG sınav sonuçları 2025: ÖGNET Özel Güvenlik ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sonuçları için geri sayım başladı. ÖGNET/Online işlemler sayfası üzerinden sonuçlar duyurulacak olup gözler EGM’den gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Peki; 2025 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sonuçları sorgulama işlemleri.

ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sınav takvimine göre sonuçlar 18 Temmuz 2025 Cuma günü ÖGNET/Onlineİşlemler sistemi üzerinden duyurulacak. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile onlineislemler.egm.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

İTİRAZ SÜRECİ

Yazılı sınav sonuçlarına yönelik itirazlar: 21–23 Temmuz 2025

İtiraz değerlendirme sonuçları ise 24 Temmuz 2025 tarihinde paylaşılacak

İtiraz işlemi için adaylardan 350 TL ücret alınacak ve başvurular İl Emniyet Özel Güvenlik Şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

 

 

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