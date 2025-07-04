ÖGG sınav sonuçları 2025: ÖGNET Özel Güvenlik ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sonuçları için geri sayım başladı. ÖGNET/Online işlemler sayfası üzerinden sonuçlar duyurulacak olup gözler EGM’den gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Peki; 2025 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sonuçları sorgulama işlemleri.

ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sınav takvimine göre sonuçlar 18 Temmuz 2025 Cuma günü ÖGNET/Onlineİşlemler sistemi üzerinden duyurulacak. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile onlineislemler.egm.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

İTİRAZ SÜRECİ

Yazılı sınav sonuçlarına yönelik itirazlar: 21–23 Temmuz 2025

İtiraz değerlendirme sonuçları ise 24 Temmuz 2025 tarihinde paylaşılacak

İtiraz işlemi için adaylardan 350 TL ücret alınacak ve başvurular İl Emniyet Özel Güvenlik Şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.