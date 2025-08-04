Okullar Eylül'ün kaçında açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

Yaz tatili devam ederken, milyonlarca öğrenci ve veli yeni eğitim yılı takvimini merakla bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025-2026 eğitim-öğretim yılına ait tatil ve ders başlangıç tarihleri açıklandı. İşte yeni dönemde tatil planlarınızı yapmanıza yardımcı olacak tüm önemli tarihler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Yaklaşık 3 aydır süren yaz tatilinin ardından, öğrencileri ve velileri yeni eğitim yılı heyecanı sardı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bugün itibarıyla okulların açılmasına tam 34 gün kaldı.

UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül 2025'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.



Bu kapsamda, söz konusu sınıflardaki öğrenciler, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimine katılacak. Böylece yeni okula başlayan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle tanışma fırsatı bulacak.

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