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Okullar Eylül'ün kaçında açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

Yaz tatilinin son ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci okulların ne zaman açılacağını merak etmeye başladı. Peki okullar Eylül'ün kaçında açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte yanıtı...

04 Ağustos 2025 | 16:29
Okullar Eylül'ün kaçında açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

Yaz tatili devam ederken, milyonlarca öğrenci ve veli yeni eğitim yılı takvimini merakla bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025-2026 eğitim-öğretim yılına ait tatil ve ders başlangıç tarihleri açıklandı. İşte yeni dönemde tatil planlarınızı yapmanıza yardımcı olacak tüm önemli tarihler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Yaklaşık 3 aydır süren yaz tatilinin ardından, öğrencileri ve velileri yeni eğitim yılı heyecanı sardı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bugün itibarıyla okulların açılmasına tam 34 gün kaldı.

UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül 2025'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, söz konusu sınıflardaki öğrenciler, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimine katılacak. Böylece yeni okula başlayan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle tanışma fırsatı bulacak.

ARA TATİLLER VE YARIYIL TATİLİ TAKVİMİ

  • Yeni eğitim öğretim yılı boyunca uygulanacak ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri de belli oldu:
     
  • 1. Ara Tatil: 10 - 14 Kasım 2025
     
  • Yarıyıl Tatili (Sömestr): 19 Ocak - 30 Ocak 2026
     
  • 2. Ara Tatil: 16 - 20 Mart 2026
     
  • Okulların Kapanışı: 19 Haziran 2026 Cuma
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