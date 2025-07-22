Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2025-2026 çalışma takvimi

Yaz tatilinin bir kısmının geride kalmasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Eğitim dünyasının merakla beklediği bu takvimle birlikte okullarda yeni dönemin yol haritası da netleşmiş oldu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, eğitim camiasında büyük bir heyecan yarattı. Yeni takvime göre, öğretmenler için mesleki çalışmalar, öğrencilerden bir hafta önce başlayacak. 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak. Okulların açılmasına bugün itibari ile 48 gün kaldı.

1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arsında uyum eğitimleri düzenlenecek.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte sona erecek.

MEB'den 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Kayıtlarına Otomatik Kolaylık

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıt süreçlerini büyük ölçüde basitleştirdi. Velilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan, kayıtlar otomatik olarak e-Okul sistemi üzerinden tamamlanacak.

Kayıtlar Otomatik Yapılıyor

Öğrenci kayıtları, velilerin MERNİS adres bilgileri dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. Bu sayede veliler, okul kayıt süreciyle ilgili ek bir işlem yapma veya evrak hazırlama zahmetinden kurtuluyor. Öğrenciler, ikamet adreslerine en yakın okullara otomatik olarak kaydediliyor.

Şube Belirleme Süreci Ağustos Ortasında Tamamlanacak

İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin şube ve sınıf öğretmenlerinin belirlenmesi ile 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise daha sonraki bir aşamada yapılacak. Bu önemli süreç, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne uygun olarak Ağustos ayı ortasında tamamlanacak.

Veliler, çocuklarının kayıt bilgilerini ve sınıflandırmalarını e-Okul sistemi üzerinden kolayca takip edebilecekler. Bu yenilik, hem velilerin yükünü hafifletecek hem de kayıt sürecinde olası aksaklıkları minimize edecek.