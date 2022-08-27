2022-2023 eğitim yılı yaklaşıyor… Yeni eğitim yıl öncesi okullar ne zaman açılacak sorusu da hem öğrenciler hem veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2022-2023 eğitim-öğretim takvimi bir süre önce belli olmuştu. İşte takvime göre okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? Uyum eğitim haftası ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman? sorularının yanıtları…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB’in çalışma takvimine göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022’de başlayacak ve 16 Haziran 2023’te sona erecek.

sona erecek. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül itibarıyla başlayacak.

ANA OKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?

Ana okulları ve 1. sınıflarla ilgili uyum eğitimi haftası 5-9 Eylül’de yapılacak.

ARA TATİLLER VE YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022’de, ikinci dönem ara tatili 17-20 Nisan 2023’te yapılacak ve ikinci dönemin ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilecek.

14-18 Kasım 2022’de, 17-20 Nisan 2023’te yapılacak ve ikinci dönemin ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilecek. Yarıyıl tatili, 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022, 2023 eğitim takvimi için haziran ayında şu bilgileri vermişti: