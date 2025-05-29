Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? İşte MEB 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi

Millî Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre okullar, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte öğrenciler yaz tatiline başlayacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim takvimiyle okulların ne zaman açılacağı da belli oldu.



2025 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arsında uyum eğitimleri düzenlenecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

