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  • Okullar ne zaman kapancak? MEB'den 'karneler erken verilecek' iddiasına yanıt

Okullar ne zaman kapancak? MEB'den 'karneler erken verilecek' iddiasına yanıt

Yaklaşan Kurban Bayramı'nın yaz tatiliyle birleşip birleşmeyeceği ve karnelerin erken verilip verilmeyeceği konuları, öğrenci ve velilerin gündemini meşgul ederken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve MEB'den yapılan açıklamalarla belirsizlikler giderildi.

02 Haziran 2025 | 11:05
Okullar ne zaman kapancak? MEB'den 'karneler erken verilecek' iddiasına yanıt

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı, 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline başlayacaklar. Daha önce ortaya atılan "yaz tatili erkene çekilecek" iddiaları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yalanlandı. Bakanlık, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi"nin 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldığını ve eğitim öğretim süreçlerinin bu takvim doğrultusunda devam ettiğini belirtti.

Kurban Bayramı Tatili Uzayacak mı?

Kurban Bayramı'nın bu yıl Haziran ayına denk gelmesiyle, bayram tatilinin uzatılacağı ve okulların erken kapanacağı yönündeki söylentiler de Bakan Tekin tarafından net bir şekilde yanıtlandı. Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 15. maddesi gereğince ders yılının 180 iş gününden az olmaması gerektiğini vurguladı. Tatil süresinin uzatılmasının bu süreyi tamamlama imkanını ortadan kaldıracağını ve öğrencilerin dersleri telafi edememesi anlamına geleceğini ifade etti.

Bakan Tekin, sosyal medyada yer alan "Bir hafta erken tatil edin, eylülde telafi edin" gibi önerilere de değinerek, bu tür durumların hukuki ve pedagojik olarak mümkün olmadığını belirtti. Özellikle 9. sınıfta eksik kalan ünitelerin bir sonraki sınıfta tamamlanamayacağını, mezun olacak öğrenciler için ise bu durumun telafi edilemez olduğunu dile getirdi.

Bu açıklamalar ışığında, Kurban Bayramı tatili mevcut haliyle kalacak ve bayramın dördüncü gününden sonra tatil sona erecek.

Özetle:

  • Yaz tatili başlangıcı: 20 Haziran 2025
  • Karneler: 20 Haziran 2025 tarihinde verilecek.
  • Kurban Bayramı tatili: Uzatılmayacak, mevcut takvimine göre devam edecek.
  • Okulların erken kapanması: Söz konusu değil.

Milli Eğitim Bakanlığı, asılsız iddialara itibar edilmemesi ve resmi takvimin esas alınması konusunda öğrenci, öğretmen ve velileri uyardı.

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Bir şirket daha temettü teklifini duyurdu
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 500
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
ATP GSYO'nun Pay Satışı SPK tarafından onaylandı
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 100
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
SPK'dan BİM'e (BIMAS) onay
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