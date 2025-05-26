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Okullar ne zaman kapanıyor, hangi gün? Karneler ne zaman verilecek?

Yoğun geçen bir eğitim yılının ardından yaz tatilinin heyecanı hem öğrencilerde hem de velilerde başladı. Peki okullar ne zaman kapanıyor, hangi gün? 2025 Karneler ne zaman verilecek? İşte, akademik takvim...

26 Mayıs 2025 | 13:20
Okullar ne zaman kapanıyor, hangi gün? Karneler ne zaman verilecek?

Mayıs ayı sonuna yaklaştığımızdan bu yana binlerce öğrenci ve veliler tarafından okulların kapanma tarihi sorgulanıyor. Özellikle sınav yorgunu lise öğrencileri, sınavların ardından dinlenme fırsatı bulacak. Karnelerini alan öğrenciler uzun bir yaz tatiline girecek. İşte 2024 - 2025 Eğitim ve Öğretim Takvimi yaz tatili tarihi...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte kapanacak ve yaz tatili başlayacak.

OKULLARIN ERKEN KAPANMA DURUMU VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okulların erken kapanma konusunun mümkün olmadığını belirterek 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine bağlı kalacaklarını açıkladı.

YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

Yaz tatili her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 3 ay sürecek.

2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi başlayacak.

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

BAYRAM TATİLİ UZATILMADI

Kamu kurumu çalışanlarının yanı sıra öğrenciler de bayram tatili kararını bekliyordu. Kurban Bayramı tatili boyunca okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumları kapalı olacak. Kurban Bayramı arefe günüyle birlikte 4.5 gün sürecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bayram tatilinin uzatılmayacağını ifade etti. Okullar 5 Haziran Perşembe günü yarım gün açık olacak. 6,7,8,9 Haziran’da okullar kapalı olurken 10 Haziran Salı günü eğitim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.

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Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
Borsada yarın temettü dağıtacak 4 şirket
Borsa soruşturmasında yeni gelişme
Bugün bir şirketten temettü açıklaması var (24 Mayıs)
23 Mayıs borsada gün sonu rakamları
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Borsadaki şirketlerin yarısı ilk çeyrekte zarar açıkladı: Pozitif ayrışan 3 sektör
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Erdemir ve İsdemir'in stratejik yatırımlarına ilişkin açıklama var
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