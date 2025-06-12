Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? Karneler ayın kaçında verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda eğitim gören milyonlarca öğrenci için karne heyecanı yaklaşırken, gözler yaz tatiline çevrildi. MEB, 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini duyurdu. Takvimle birlikte yeni dönemde okulların açılış tarihi, ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri de belli oldu. Yaz tatili planları yapmaya başlayan öğrenci ve veliler, bu yıl tatilin süresini merak ediyor. Bakanlık, yaz tatilinin öne çekileceği ya da süresinin kısaltılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı?

Yaz tatilinin erken başlayacağı yönündeki iddialara Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama geldi. Bakan Tekin, bu söylentilere son noktayı koyarak, okulların akademik takvimde belirtildiği gibi 20 Haziran Cuma günü kapanacağını vurguladı. Okulların kapanmasına 9 gün kaldı.

Karneler ayın kaçında verilecek?

Okullar 20 Haziran Cuma günü tatil olacak.

Karneler, okul yönetimi tarafından 20 Haziran tarihinde belirlenen saatlerde dağıtılmaya başlanacak.

Okullar ne zaman açılacak?

2025-2026 yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Geçtiğimiz dönemlerde ara tatilin kaldırılacağı iddiaları gündeme gelirken çalışma takviminde bir değişiklik yapılmadı. Öğrenciler, önümüzdeki yıl iki ara tatil, bir yarıyıl tatili yapacak.

2025 eğitim öğretim yılı başlangıcı 8 Eylül 2025

Birinci ara tatil 10-14 Kasım 2025

Sömestr tatili 19-30 Ocak 2026

İkinci dönemin başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

Eğitim öğretim yılı sonu 26 Haziran 2026