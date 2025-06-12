ARA
DOLAR
39,29
0,30%
DOLAR
EURO
45,39
0,88%
EURO
GRAM ALTIN
4223,40
-0,03%
GRAM ALTIN
BIST 100
9627,40
-0,61%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? Karneler ayın kaçında verilecek?

Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? Karneler ayın kaçında verilecek?

MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini duyurdu. Takvimle birlikte okulların açılış tarihi ara tatil, yarıyıl tatili tarihleri de belli oldu. Öğrenciler ve veliler "Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? Karneler ayın kaçında verilecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

11 Haziran 2025 | 10:23
Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? Karneler ayın kaçında verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda eğitim gören milyonlarca öğrenci için karne heyecanı yaklaşırken, gözler yaz tatiline çevrildi. MEB, 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini duyurdu. Takvimle birlikte yeni dönemde okulların açılış tarihi, ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri de belli oldu. Yaz tatili planları yapmaya başlayan öğrenci ve veliler, bu yıl tatilin süresini merak ediyor. Bakanlık, yaz tatilinin öne çekileceği ya da süresinin kısaltılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı?

Yaz tatilinin erken başlayacağı yönündeki iddialara Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama geldi. Bakan Tekin, bu söylentilere son noktayı koyarak, okulların akademik takvimde belirtildiği gibi 20 Haziran Cuma günü kapanacağını vurguladı. Okulların kapanmasına 9 gün kaldı.

Karneler ayın kaçında verilecek?

Okullar 20 Haziran Cuma günü tatil olacak.

Karneler, okul yönetimi tarafından 20 Haziran tarihinde belirlenen saatlerde dağıtılmaya başlanacak.

Okullar ne zaman açılacak?

2025-2026 yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Geçtiğimiz dönemlerde ara tatilin kaldırılacağı iddiaları gündeme gelirken çalışma takviminde bir değişiklik yapılmadı. Öğrenciler, önümüzdeki yıl iki ara tatil, bir yarıyıl tatili yapacak.

2025 eğitim öğretim yılı başlangıcı 8 Eylül 2025

Birinci ara tatil 10-14 Kasım 2025

Sömestr tatili 19-30 Ocak 2026

İkinci dönemin başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

Eğitim öğretim yılı sonu 26 Haziran 2026

0
  • ALTIN GRAM - TL 4223,4 -0,03%
  • ALTIN ONS 3344,15 -0,32%
  • BIST 100 9627,4 -0,61%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,962 -0,414%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3668 -0,03328%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,56 0,325%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,2875 0,2979%
  • EURO/DOLAR 1,1521 0,2881%
  • EURO/TURK LIRASI 45,3932 0,8781%
  • STERLIN/DOLAR 1,35366 -0,07825%
Borsa Haberleri
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 24 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
Mavi Giyim'den geri alım kararı
Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması
Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
10 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (10 Haziran)
GERİ
İLERİ
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 24 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
Mavi Giyim'den geri alım kararı
Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması
Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
10 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (10 Haziran)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL