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Okullarday yaz tatili ne zaman başlıyor? Okulların kapanış tarihi açıklandı

Mayıs ayının ortaları itibarıyla öğrenciler ve veliler, okulların ne zaman kapanacağını ve yaz tatilinin başlangıç tarihini merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler karnelerini 20 Haziran 2025 Cuma günü alacak ve yaklaşık üç ay sürecek olan yaz tatiline başlayacaklar.

14 Mayıs 2025 | 18:34
Okullarday yaz tatili ne zaman başlıyor? Okulların kapanış tarihi açıklandı

Kurban Bayramı'nın 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak olması, okulların planlanandan daha erken kapanabileceği yönünde bazı spekülasyonlara neden olmuştu. 

MEB AÇIKLADI

Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Bakan Tekin, eğitim öğretim yılının MEB takviminde belirtildiği gibi 20 Haziran'da sona ereceğini ve okulların yasal olarak 180 iş günü açık kalması gerektiğini vurguladı. Bu nedenle, yaz tatili başlangıç tarihinde herhangi bir değişiklik olmayacak.

YENİ EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrenciler, 20 Haziran 2025 tarihinden itibaren uzun bir yaz tatili yapma fırsatı bulacaklar. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, bu tarihe kadar yaz tatilinin tadını çıkarabilecekler.

Özetle, öğrenciler ve veliler rahat bir nefes alabilirler. Okullar, planlandığı gibi 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak ve yaz tatili başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 tarihinde başlayacak.

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Kuzey Boru temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Aksa Akrilik temettü ödeme tarihini duyurdu (2025)
BİM temettü miktarını güncelledi: Yeni rakamlar
ASELSAN'dan 55,7 milyon dolarlık sözleşme
13 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var
Bugün 1 hissede bedelli sermaye artırımı var (14 Mayıs)
Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü tarihi açıklandı (2025)
Bu ay temettü dağıtacak 2 şirkette tarihler kesinleşti
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İLERİ
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