Okullarday yaz tatili ne zaman başlıyor? Okulların kapanış tarihi açıklandı

Kurban Bayramı'nın 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak olması, okulların planlanandan daha erken kapanabileceği yönünde bazı spekülasyonlara neden olmuştu.

MEB AÇIKLADI

Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Bakan Tekin, eğitim öğretim yılının MEB takviminde belirtildiği gibi 20 Haziran'da sona ereceğini ve okulların yasal olarak 180 iş günü açık kalması gerektiğini vurguladı. Bu nedenle, yaz tatili başlangıç tarihinde herhangi bir değişiklik olmayacak.

YENİ EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrenciler, 20 Haziran 2025 tarihinden itibaren uzun bir yaz tatili yapma fırsatı bulacaklar. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, bu tarihe kadar yaz tatilinin tadını çıkarabilecekler.

Özetle, öğrenciler ve veliler rahat bir nefes alabilirler. Okullar, planlandığı gibi 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak ve yaz tatili başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 tarihinde başlayacak.