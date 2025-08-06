Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2025 MEB 5.sınıf kayıtları hangi tarihte?

Yaz tatili sona ererken, yeni eğitim-öğretim yılı için okulların kayıt tarihleri merak konusu oldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken, çocukları ortaokula başlayacak veliler kayıt sürecine dair detayları merak ediyor.

ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri adrese dayalı olarak otomatik bir şekilde yapıldı.

Öte yandan 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak ağustos ayının ikinci haftasında gerçekleştirilecek.

Kayıt Durumu Sorgulama: Veliler, çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini, e-Devlet üzerinden erişilebilen "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" hizmeti ile öğrenebilirler.

Şube (Sınıf) Belirleme: Öğrencilerin hangi şubede (sınıfta) okuyacağı, veli tercihi olmaksızın ağustos ayının son haftasında e-Okul sistemi üzerinden kura yöntemiyle belirlenecek.

Kayıt ve Şube Duyurusu: Şube belirleme sonuçlarının da e-Okul sistemi üzerinden veli bilgilendirme sistemi aracılığıyla duyurulması bekleniyor.

Bu süreçte velilerin ekstra bir işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Kayıt süreci ve sınıf atamaları e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak tamamlanıyor.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

ORTAOKUL ÖĞRENCİ KAYDI SORGULAMA E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak.