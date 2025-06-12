ÖSYM AİS'te erişim sorunu: AİS çöktü mü neden açılmıyor? İşte son durum

Kullanıcı raporlamalarına göre, özellikle masaüstü bilgisayarlar üzerinden giriş yapmaya çalışan adaylar uzun bekleme süreleri veya hata mesajlarıyla karşılaşırken, bazı mobil kullanıcıların sisteme sorunsuz erişebildiği belirtiliyor. Yaşanan bu durumun, YKS sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte sistemde oluşan aşırı yoğunluktan kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Şu an itibarıyla ÖSYM'den sorunun kaynağına veya çözümüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
ÖSYM'nin resmi internet adresi ais.osym.gov.tr adresinden 'beklenmeyen bir hata oluştu' uyarısı alan kullanıcılar ÖSYM çöktü mü, AİS için erişim sağlanamıyor mu sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Özellikle mobil cihazlarda karşılaşılan sorun yavaş yavaş yoğunluğun da azalmasıyla birlikte etkisinin azaldığı görülüyor.
YKS sınav giriş yerleri, sınav takvimi doğrultusunda bugün (11 Haziran Çarşamba) ÖSYM tarafından duyuruldu. Sınav giriş belgelerinin çıkmasını merakla bekleyen adaylarda duyurunun yapılması ile birlikte sistemde yoğunluğa neden oldu.