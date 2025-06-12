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ÖSYM AİS'te erişim sorunu: AİS çöktü mü neden açılmıyor? İşte son durum

Üniversite sınavı giriş belgelerinin yayımlanması yoğunluğa neden oldu. ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi (AİS) bazı kullanıcılar tarafından erişilemiyor. 11 Haziran 2025 Çarşamba günü üniversite sınavı giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve resmi web sitesinde (ais.osym.gov.tr) erişim sorunları yaşanıyor. Birçok kullanıcı, sisteme giriş yapmaya çalışırken "Beklenmeyen bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısıyla karşılaşıyor.

11 Haziran 2025 | 14:01
Son Güncellenme: 11 Haziran 2025 | 14:02
ÖSYM AİS'te erişim sorunu: AİS çöktü mü neden açılmıyor? İşte son durum

Kullanıcı raporlamalarına göre, özellikle masaüstü bilgisayarlar üzerinden giriş yapmaya çalışan adaylar uzun bekleme süreleri veya hata mesajlarıyla karşılaşırken, bazı mobil kullanıcıların sisteme sorunsuz erişebildiği belirtiliyor. Yaşanan bu durumun, YKS sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte sistemde oluşan aşırı yoğunluktan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Şu an itibarıyla ÖSYM'den sorunun kaynağına veya çözümüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖSYM'nin resmi internet adresi ais.osym.gov.tr adresinden 'beklenmeyen bir hata oluştu' uyarısı alan kullanıcılar ÖSYM çöktü mü, AİS için erişim sağlanamıyor mu sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Özellikle mobil cihazlarda karşılaşılan sorun yavaş yavaş yoğunluğun da azalmasıyla birlikte etkisinin azaldığı görülüyor. 

YKS sınav giriş yerleri, sınav takvimi doğrultusunda bugün (11 Haziran Çarşamba) ÖSYM tarafından duyuruldu. Sınav giriş belgelerinin çıkmasını merakla bekleyen adaylarda duyurunun yapılması ile birlikte sistemde yoğunluğa neden oldu.

3 AİS SİSTEMİ HATA VERDİ

AİS SİSTEMİ HATA VERDİ

ÖSYM'in aday belgelerini temin ettikleri sistemi olan AİS'te şuan için bir çok kullanıcı tarafından erişim sağlanamıyor. 
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Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 24 şirket
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Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
Mavi Giyim'den geri alım kararı
Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması
Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
10 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (10 Haziran)
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