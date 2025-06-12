ÖSYM AİS'te erişim sorunu: AİS çöktü mü neden açılmıyor? İşte son durum

Kullanıcı raporlamalarına göre, özellikle masaüstü bilgisayarlar üzerinden giriş yapmaya çalışan adaylar uzun bekleme süreleri veya hata mesajlarıyla karşılaşırken, bazı mobil kullanıcıların sisteme sorunsuz erişebildiği belirtiliyor. Yaşanan bu durumun, YKS sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte sistemde oluşan aşırı yoğunluktan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Şu an itibarıyla ÖSYM'den sorunun kaynağına veya çözümüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.