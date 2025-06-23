Otomobil tutkunu üniversiteli kızların hayali gerçek olacak

Yeni nesil motor ve şanzımanların, okulun en büyük eksiklerinden biri olduğunu aktaran Nadaroğlu, şunları kaydetti: "Okulumuza sağlanan 6 motor ve 5 şanzıman desteği ile eğitim-öğretim faaliyetlerimiz çok daha nitelikli hale gelecek. Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan bu ekipmanları okul olarak almamız mümkün değildi. Bu nedenle adeta bir bayram sevinci yaşandı."