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PMYO Polislik taban puanları 2025: Son durum ve gereken puanlar

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları nihayet belli oldu. Polis olma hayali kuran ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna katılan adaylar, sonuçlarını görüntüledikten sonra Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki, PMYO 2025 taban puanları açıklandı mı ve polislik için TYT'den kaç puan almak gerekiyor? İşte detaylar...

19 Temmuz 2025 | 12:39
PMYO Polislik taban puanları 2025: Son durum ve gereken puanlar

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları nihayet duyuruldu! Polis olma hedefiyle Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna giren adaylar, sonuçlarını gördükten sonra Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki, merakla beklenen PMYO 2025 taban puanları belli oldu mu ve polis olabilmek için TYT'den kaç puan almak gerekiyor?

PMYO Taban Puanları Henüz Belirlenmedi

YKS sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte, polis adayları gözlerini PMYO taban puanlarına çevirdi. Her yıl olduğu gibi, PMYO alımları TYT puan türünden yapılıyor. Ancak, 2025 PMYO polislik taban puanları henüz resmi olarak açıklanmadı. Önümüzdeki haftalarda PMYO 2025 kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte bu puanların netleşmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz 2024 yılı PMYO alımlarında, adaylardan YKS TYT'den en az 250 ham taban puan almış olma şartı aranmıştı.

PMYO Kontenjan Sayısı Hakkında Bilgilendirme

2025 yılı için Polis Meslek Yüksekokullarına alınacak öğrenci sayısı konusunda da henüz resmi bir açıklama yapılmadı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından PMYO kontenjanlarının da duyurulması bekleniyor.

Önceki 2024-2025 eğitim-öğretim yılında, Polis Meslek Yüksekokullarına toplam 2.500 asıl aday alınmıştı. Bu kontenjanın 2.000'i erkek, 500'ü ise kadın adaylardan oluşuyordu.

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