Quick Sigorta Gülseren - Hüseyin Doğan İlkokulu açıldı

Quick Sigorta tarafından Aralık 2019’da temeli atılan 32 derslikli Gülseren - Hüseyin Doğan İlkokulu’nun resmi açılışı 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yüksek bir katılımla gerçekleşti.

Açılışta Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Yrd. Ali Yenialp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Merve Baysal, Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu başta olmak üzere kalabalık bir protokol ekibinin yanı sıra Quick Sigorta acenteleri ve basın mensupları da yer aldı.

Açılışta konuşan Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, "Öncelikle bizlere bu prensipleri aşıladığı için rahmetli babamız Mehmet Erdemoğlu’nu saygıyla anıyorum. Bu okulda okuyacak gençlerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çalışan, çalışkan, vatansever, dürüst ve namuslu insanlar olarak gelişmelerini temenni ediyorum. Bugün Öğretmenler Günü olması vesilesiyle başta kendisi de öğretmen olan eşim Mine Hanım ve tüm öğretmenlerimizi kutlarım. Okulumuzun Alanyamıza, ülkemize ve dünya insanlığına hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.