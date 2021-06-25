Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Fenerbahçe Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Bayburt Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Bingöl Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Işık Üniversitesine bağlı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İstinye Üniversitesine bağlı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Kapatılan fakülte ve yüksekokullar