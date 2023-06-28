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  • TÜBİTAK burs ödemelerinde aylık üst limitler arttırıldı

TÜBİTAK burs ödemelerinde aylık üst limitler arttırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK burslarının, bu yıl ikinci kez arttırıldığını bildirdi.

28 Haziran 2023 | 09:23
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TÜBİTAK burs ödemelerinde aylık üst limitler arttırıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Bilim İnsanları Destekleme Programı Başkanlığı (BİDEB) ile Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından desteklenen projelerde, öğrencilere yapılan burs ödemelerine ilişkin aylık üst limitler arttırıldı.

Bu kapsamda, önlisans veya lisans öğrencisine verilen burs miktarı 2 bin 180 liradan 3 bin liraya, yüksek lisans öğrencisine verilen burs miktarı 7 bin 275 liradan 10 bin liraya, doktora öğrencisine verilen burs miktarı 9 bin 920 liradan 14 bin liraya, doktora sonrası araştırmacılara verilen burs miktarı ise 13 bin 230 liradan 19 bin liraya yükseltildi.

Öte yandan BİDEB 2250 Lisansüstü Bursları Performans Programı'nda yer alan kriterlere göre başvuru yapmaları durumunda doktora öğrencileri 5 bin lira ve doktora sonrası araştırmacılar 6 bin liraya kadar performans ödemesi alabilecek.

Bakan Kacır, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Milli Teknoloji Hamlesi rehberliğinde büyük atılımlar yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Bizim en büyük dayanağımız insan kaynağımız. Türkiye Yüzyılı'na girerken, bu ülkeyi dünyada en üst sıralara taşıyacak, bu ülkenin aydınlık geleceğini inşa edecek araştırmacı insan kaynağına yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz. Yeter ki gençlerimiz araştırsınlar, geliştirsinler ve üretsinler. Biz onların her daim destekçisi olacağız. Bu da bizim bayram müjdemiz olsun. TÜBİTAK bursları 2023 yılında ikinci kez artmış oldu." ifadesini kullandı.

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