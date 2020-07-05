Pandemi döneminde Türkiye’nin eğitimde de pek çok gelişmiş ülkeden daha hızlı aksiyon aldığını belirten Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Bahçeşehir Koleji olarak uzaktan eğitimdeki başarımız dünya genelinde bağlantıda olduğumuz K12 kurumları tarafından da örnek alınacak düzeyde gerçekleşti. Bu gelişmelerin markamızıTürkiye’nin global eğitim markası olarak konumlandırma çabamızda da anlamlı bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz” diyor.

1994 yılında İstanbul’da kurulan Bahçeşehir Koleji, 2019-2020 eğitim öğretim yılını 60 ilde 128 kampüsle tamamladı. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nın kurucusu Enver Yücel, kurumun ilk günlerinden itibaren markalaşmaya verdiği önemi sık sık dile getiren bir isim.

Enver Yücel, henüz ‘marka’ ve ‘markalaşma’ kavramlarının ülkemizde yeni yeni duyulduğu yıllarda, ekol okullar haricinde özel bir girişim tarafından eğitim alanında böyle bir vizyon ortaya konulmamışken, temelden itibaren markalaşmayı önemsedi.

“Bu düşüncenin altında yatan motivasyon ise 21’inci yüzyıl eğitiminin, yalnızca Bahçeşehir Koleji’nde değil, tüm eğitim kurumlarınca tanınıp benimsenmesi” diyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ile kurumun markalaşma yolculuğundan yatırım planlarına kadar pek çok konuyu konuştuk…

Bahçeşehir Kolejinin markalaşma yolculuğunu anlatır mısınız?

Bahçeşehir Koleji’nde yenilikçi eğitim modelleri geliştirdik ve öncü yaklaşımımızı Türkiye’de eğitime yön vermek üzere yaygınlaştırmayı hedefledik. Strateji üreten ve stratejisini Türkiye genelindeki tüm kampüslerimizde koordine eden genel müdürlük yapımızı oluşturduk. Yeni kampüslerimizle birlikte büyüyen yapımızın doğru koordinasyonu amacıyla, eğitim başta olmak üzere tüm birimlerimizin Türkiye genelindeki kampüsler bazında genel müdürlük tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yürütülmesini sağlıyoruz. Bahçeşehir Koleji kurumsal iletişim ve pazarlama çalışmalarının tüm kampüslerde koordineli olarak yürütülmesi ve kurumun Türkiye genelinde doğru temsil edilmesi amacıyla da kuruluşumuzdan kısa süre sonra kurumsal iletişim ve pazarlama üst çatısı oluşturuldu.

Marka kimliğimiz ve kurumsal kimlik çalışmamız, bu üst çatı tarafından oluşturuldu. Tüm kampüslerimizde bulunan kurumsal iletişim birimleri, bu üst çatı tarafından belirlenen kurumsal iletişim ve pazarlama stratejisi doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor.

Kampüslerde görev yapan Kurumsal İletişim birimleri, tanıtım faaliyetleri ve veli görüşmeleri başta olmak üzere Bahçeşehir Koleji’nin kampüs bazında doğru temsili için gereken tüm çalışmaları, genel çatı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde uyguluyor.

Markanın bugünkü konumuyla ilgili bilgi verir misiniz?

STEM+A, Yapay Zekâ Okuryazarlığı, Dünya Vatandaşlığı Programı gibi vizyoner eğitim uygulamalarını Türkiye’de uygulamaya geçiren eğitim kurumlarının başında geliyoruz. Pandemi süreciyle birlikte başlayan uzaktan eğitim döneminde de iki yıldan bu yana uygulamakta olduğumuz Metodbox uygulamamız ve bu alandaki tecrübelerimizle öne çıktık.

Bu sürece en hazırlıklı başlayan eğitim kurumuyduk. Eğitimde hem öğrencilerimize hem de ülkemizin eğitim iklimine yaptığımız katkıların doğru bir şekilde aktarılmasını hedefleyen marka stratejimizi başarıyla gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelindeki kampüslerimizin temsiliyetinde de bahsettiğim genel müdürlük yapısı çerçevesinde aynı başarıyı sürdürüyoruz. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz veli ve öğretmen memnuniyet anketlerinin sonuçları da bu yönde.

En güçlü olduğunuz yönleriniz neler?

En güçlü yönümüzün, eğitimde kurduğumuz Ar-Ge yapısı ve bu yapının sonucunda ortaya çıkan eğitim modellerimiz olduğunu söyleyebilirim. Türkiye’de yapay zekâ okuryazarlığı dersini uygulayan ilk K12 eğitim kurumu olduk.

Geçmişte STEM+A, Çift Dilli Eğitim, Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM) gibi öncü uygulamalarımızla başlattığımız öncü rol devam ediyor. Özetle söylemek gerekirse dünya genelinde eğitim ve teknolojideki gelişmeler ve bunun Türkiye’de eğitime yansımaları konusunda vizyoner duruşumuz, sürekli üretmeye odaklı anlayışımız ve bunların sonucu olarak her konuda hızla aksiyon alma özelliğimiz bizi güçlü kılan yönlerimiz.

2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı bildiğiniz gibi pandemi nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde geçti.

2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı bildiğiniz gibi pandemi nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde geçti. Covid-19 pandemisiyle başlayan uzaktan eğitim dönemi, bu konudaki gücümüzü ön plana çıkardı. İki yıldır kullandığımız Metodbox uygulamamız, uzaktan eğitim döneminde ana platformumuz oldu.

İlk günden itibaren hazırlıklı ve planlıydık. Bu sayede uzaktan eğitim sürecimizi ilk günden itibaren sorunsuz ve verimli bir şekilde geçirdik. Online dersler için geliştirme çalışmalarına başladığımız SeeMeet online görüşme uygulamasını da mayıs ayı itibarıyla kullanmaya başladık.

TC. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından veli isteğine bağlı olarak anaokullarında yüz yüze eğitim uygulamasına başlanması kararıyla birlikte anaokulu velilerimizin 5’te 1’i çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istediklerini beyan ettiler.

Uzaktan eğitime geçildiği andan itibaren her an yüz yüze eğitime dönülebileceğini göz önünde bulundurarak kampüslerimizde gerekli tedbirleri almıştık. Bu karar üzerine MEB’in yayınladığı genelge uyarınca alınacak tedbirleri yeniden gözden geçirdik ve ek tedbirler de alarak talep olan kampüslerimizde anaokulu kademelerinde yüz yüze eğitime geçtik.

Önümüzdeki döneme ilişkin yatırım planlarınız neler?

2020-2021 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde Göktürk, Konya, İzmir Kuzey, Nevşehir, Bolu, Ünye Fatsa, Zonguldak, Kumluca, Konya, Ankara Dr. Burhan Kara, Antalya Kumluca, İskenderun Anadolu Lisesi, Fethiye kampüslerimizi açıyoruz. Manisa’da açacağımız yeni Fen ve Teknoloji Lisesi ile de Türkiye genelinde bu liselerimizin sayısı 15’e çıkıyor. Kampüs yatırımlarının yanı sıra uzaktan eğitim konusundaki yatırımlarımız da devam edecek. Pandemi sürecinin neler getireceğini bilemiyoruz ancak tamamen uzaktan eğitim veya hıbrit eğitim ihtimallerini göz önünde bulundurarak bu alandaki yatırımlarımıza devam edeceğiz.

Markanızı iyi konumlandırmak, büyütmek için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

Çıkış noktamız nitelikli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak. Bu nedenle marka stratejimizin ve konumlandırmamızın temelinde de eğitimde inovasyon anlayışımız yer alıyor. Bununla birlikte daha önce de bahsettiğim dünyada Türkiye’den bilinen eğitim markası olma hedefimiz de devam ediyor. Pandemı dönemındeTürkıye’nın sağlıkta olduğu gibi eğitimde de pek çok gelişmiş ülkeden daha hızlı aksiyon aldığını ve daha başarılı sonuçlara ulaştığını gördük.

Bahçeşehir Koleji olarak uzaktan eğitimdeki başarımız dünya genelinde

bağlantıda olduğumuz K12 kurumları tarafından da örnek alınacak düzeyde gerçekleşti. Bu gelişmelerin markamızı Türkiye’nin global eğitim markası olarak konumlandırma çabamızda da anlamlı bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz.

Marka başarınızla aldığınız ödüller neler?

ABD’de bulunan Mükemmel Okullar Birliği tarafından verilen ‘Mavi Kurdele’ ödülünü almaya hak kazandık. Yalnızca ABD’de bulunan okullara verilen bu ödülü alan ilk uluslararası eğitim kurumu olduk. Kurucumuz ve çizdiği vizyon ve misyonla ilerlediğimiz Enver Yücel uluslararası arenada pek çok prestijli ödül aldı. Bu ödülleri, Yücel’in vizyonu doğrultusunda ilerleyen Bahçeşehir Koleji olarak bizleri de gururlandırıyor.

Son olarak Birleşmiş Milletler Eğitim Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Türkiye Başkanı unvanı alan kurucumuz Enver Yücel, 2012 yılında Amerikan Eğitimciler Derneği (PDK) tarafından yenilikçi ve kişiye özgü eğitim ve öğretim programlarının tasarımı ve uygulanmasında gösterdiği başarılar ve uluslararası eğitime katkıları dolayısıyla ‘Uluslararası Eğitimde Mükemmellik’ ödülüne layık görüldü.

Yine 2014 yılında Sayın Enver Yücel, Birleşmiş Milletler himayesinde gerçekleşen ‘UNCA’ ödüllerinde ‘Küresel Eğitime Katkı Ödülü’ne layık görüldü; ödülü dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon tarafından takdim edildi.

COVID 19’UN ETKİLERİ

EĞİTİMDE AKSAMA OLMADI

Eğitim, pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri. Ancak Türkiye sağlık alanında gösterdiği başarıyı, eğitim alanında da gösterdi ve çocukların eğitimlerine aksatmadan devam edebilmeleri için en başarılı uygulamaları yapan ülkelerden biri oldu.

Elbette bu bir tesadüf değil. Eğitimin her aşamasında ayrıntılar üzerinde durmak gerekiyor. Bu dönemde ise öğrencilerin eğitimlerine aksatmadan devam edebilmeleri ve psikolojik olarak dengede kalabilmelerinin önemi daha da ortaya çıktı.

YENİ NORMAL DÖNEMİ



Bunun yanında yeni normalde kampüs yaşamına yönelik tedbirler ve düzenlemeler de eğitim sektörünün en önemli gündemlerinden. Pandeminin etkilerinin ne kadar süreceği, ‘yeni normal’ kavramının hayatımızda neleri değiştireceğini hep birlikte yaşayıp görüyoruz.

Eğitim sektörü olarak ise sorumluluğumuz çok büyük ve iyi bir sınav vermekte olduğumuzu düşünüyorum. Pandemi ve alınan önlemler konusunda çocukları özellikle derslerde bilinçlendiriyoruz, onların gidip ailelerini bilinçlendireceğini düşünüyoruz, böyle bir misyonumuz da var.

KSS VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALİŞMALARİ NELER?

Semra & Enver Yücel Vakfı kuruldu. “Bir çocuktan bir umut yaratmak hedefiyle” yola çıkan vakıf, kurucularımız Enver Yücel ve Semra Yücel’in önderliğinde eğitimde fırsat eşitliği, dezavantajlı bölgelerde hem öğrencilere hem de velilere bölgelerinin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına uygun eğitimler vermek, genç girişimcilere özel platformlar oluşturmak ve topluma fayda sağlayan insanları onurlandırarak iyi örnekleri çoğaltmak, alanlarında çalışmalar yürütecek.

Bahçeşehir Koleji olarak biz de bu değerli girişimin içinde yer alacak, kaynak ve olanaklarımızla vakfın çalışmalarına katkıda bulunacağız.

36 TON ÇÖP TOPLANDI



Kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarımız da devam edecek. Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri yapmaya, öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projelerini destekleyerek geniş ölçekte yankı bulması için ortam hazırlamaya devam edeceğiz.

Örneğin geçtiğimiz kasım ayında başlattığımız ‘Tek Evimiz Dünya’ projesiyle Türkiye’de denize veya suya kıyısı olan her ilde kıyı temizliği yaptık. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve çalışanlarımızın katıldığı bu hareketle 36 ton çöp toplandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ



Sosyal sorumluluk çalışmalarımız sürdürülebilirlik konusuna paralel olarak ilerliyor. Sürdürülebilirlik, geçtiğimiz yıllarda yeniden tanımlayarak başlıklar halinde topladığımız kurumsal değerlerimizden de biri.

Bununla birlikte derinleştirerek tüm derslerimizde uygulamaya koyduğumuz Dünya Vatandaşlığı Programı’mız da Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda hazırlandı. 17 hedefin yer aldığı bu programda geleceğin dünyası, geleceğin toplumu için sürdürülebilir bir gelecek tasarlamak ve bu hedefin eğitime entegrasyonu üzerinde duruluyor.