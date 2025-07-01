TUS 1.dönem ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? TUS 1. dönem ek yerleştirme kontenjanları

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2025-1. Dönem ek yerleştirme tercih işlemleri için ÖSYM'den beklenen duyuru geldi. Binlerce doktor adayını yakından ilgilendiren bu süreç, bugün itibarıyla başladı. Adayların tercihlerini yapmaları için kısıtlı bir süreleri bulunuyor.

TUS 1.dönem ek yerleştirme tercih süresi

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ek yerleştirme tercih işlemleri 7 Temmuz Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Bu tarihe kadar tercih yapmayan adaylar, ek yerleştirme fırsatını kaçırmış olacaklar.

TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır?

Adaylar, tercihlerini elektronik ortamda, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden bireysel olarak yapabilecekler. Tercih işlemleri için T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapılması gerekiyor.

Ek yerleştirme sürecinde, 2025-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan tüm ilke ve kurallar geçerli olacak. Adayların tercih yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri önem taşıyor.

Ek Yerleştirme Ücreti ve Ödeme Yöntemi

Ek yerleştirme için belirlenen ücret 130 TL olarak açıklandı. Bu ücretin ödemesi, ÖSYM'nin internet sayfasında bulunan "ÖDEMELER" alanı üzerinden sadece kredi kartı/banka kartı ile yapılacak. Ödeme işlemleri için https://odeme.osym.gov.tr veya https://sanalpos.osym.gov.tr adresleri kullanılabilecek.

Önemli bir not olarak, banka şubeleri veya ATM'ler aracılığıyla ödeme kabul edilmeyeceği belirtildi.

TUS 1.DÖNEM EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ