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TUS 1. Dönem Sınav Sonuçları açıklandı... TUS sınav sonuç ekranı: sonuc.osym.gov.tr erişime açıldı

TUS 1. Dönem Sınav Sonuçları erişime açıldı. Duyuru ÖSYM tarafından yapıldı ve adayların sonuç ekranına erişimi açıldı. Sınav sonuçlarının bugün açıklanacağı ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Saat 16:15 itibari ile sonuç sorgulama ekranından adaylar sorgulama işlemlerini yapabiliyorlar.

18 Nisan 2025 | 15:39
Son Güncellenme: 18 Nisan 2025 | 16:27
TUS 1. Dönem Sınav Sonuçları açıklandı... TUS sınav sonuç ekranı: sonuc.osym.gov.tr erişime açıldı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS) 1. dönem sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. ÖSYM'nin ilan ettiği sınav takvimine göre, sonuçlar bugün, 18 Nisan tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacağı duyurulmuştu. ÖSYM saat 16:15 itibari ile sonuç ekranını erişime açtı.

Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine giriş yapabilecekler. Sonuç ekranında, adayların sınavda elde ettikleri toplam puan, doğru ve yanlış cevap sayıları detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyor.

TUS sınav sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, sonuçlarını aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulayabilirler.

TUS Sınav Sonuçları Sorgulama Ekranı


 

 

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Borsada Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket var
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Bir şirket daha temettü kararını duyurdu: 125,375 lira
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 7 şirket
Yabancı yatırımcıdan 3,1 milyar dolardan fazla satış
Merak ediliyordu: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
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