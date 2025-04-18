Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS) 1. dönem sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. ÖSYM'nin ilan ettiği sınav takvimine göre, sonuçlar bugün, 18 Nisan tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacağı duyurulmuştu. ÖSYM saat 16:15 itibari ile sonuç ekranını erişime açtı.

Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine giriş yapabilecekler. Sonuç ekranında, adayların sınavda elde ettikleri toplam puan, doğru ve yanlış cevap sayıları detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyor.

TUS sınav sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, sonuçlarını aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulayabilirler.

TUS Sınav Sonuçları Sorgulama Ekranı



